Con la tripa al aire y pantalones 'oversize': el look de Ester Expósito para ir de incógnito por la calle

La primavera ya llegó a España y con ella los días más largos, las temperaturas más altas y más sol durante la semana, sin olvidar sus largas y lluviosas borrascas que suelen pasar por agua la Semana Santa. Sin embargo, este fin de semana ya hemos empezado a sacar del armario nuestros conjuntos más fresquitos para hacer frente al calor que hemos estado viviendo.

Los vestidos y las faldas vaporosas han sido un 'must' este Domingo de Ramos, aunque otras, en lugar de ir a la iglesia, han preferido aprovechar el día en mercadillos, como ha sido el caso de Ester Expósito. Parece ser que tras grabar Bandidos, la actriz se resiste a abandonar México y sigue perdiéndose por sus calles.

Como muchas personas al final de la semana, Expósito se ha dejado ver por este tipo de mercados al aire libre con una amiga y sin que nadie la reconozca. Cuando alcanzas tal nivel de fama, es complicado llevar una vida normal, por lo que muchos artistas recurren para sus salidas a un conjunto estratégicamente pensado para no ser reconocidos.

El look 'oficial' de estrella de Hollywood

Puede que el look de incógnito de Leonardo DiCaprio —con la cabeza metida dentro del abrigo, cual tortuga— es uno de los más memorables, no obstante, otras estrellas prefieren cosas más sencillas y es que no hay nada más efectivo que esconderse a plena vista.

Ester Expósito en México @ester_exposito

La actriz subía una historia a Instagram junto a una amiga llevando un 'outfit' básico y en tendencia que le ha permitido mezclarse entre la multitud, rescatando una de sus prendas favoritas: los pantalones cargo de tiro bajo.

Estos pantalones, además de ser bastante cómodos para el día a día, responde a la tendencia 'Y2K' que no para de arrasar de forma mundial y ha conseguido hacer de esta prenda, un básico en cualquier armario. La actriz los ha combinado con un 'tank top' negro y 'cropped', que deja ver parte de la tripa de la madrileña, presumiendo de 'tipazo' al otro lado del Atlántico.

Termina este look de incógnito, como no puede ser de otra manera, llevando unas gafas de sol negras y una gorra, con las que consigue mezclarse entre la gente mientras pasa desapercibida.

Aunque es un estilismo ideal para no ser reconocida, también es perfecto para meternos de lleno en una de las últimas tendencias que más están triunfando en el 'street style' y quien mejor para tener de musa que a Ester Expósito.

Consigue el look

Si quieres copiarle el look a Ester Expósito, lo más importante es tener los pantalones cargo de tiro bajo apropiados. Por lo que para ahorrarte la búsqueda, hemos encontrado un par que la propia actriz habría comprado.

Pantalones de tiro bajo de Hollister Hollister

Se trata de unos pantalones de tejido técnico en color negro y con los bolsillos laterales reglamentarios para ser considerado cargo. Son de tiro bajo y con diseño 'oversize', muy parecidos a los de Ester Expósito. Además, llevan una goma en la cintura, haciendo que el diseño sea aún más cómodo. Los podemos encontrar en Hollister en varios colores a un precio de 59 euros.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.