Que tiemble Ana Obregón: Vicky Martín Berrocal inaugura el 2024 con un posado en bañador de efecto 'vientre plano'

Mientras en España hemos entrado en el 2024 esquivando la lluvia con temperaturas bastante bajas, varios famosos han decidido dar la bienvenida al nuevo año desde playas paradisiacas con aguas turquesas que utilizan para protagonizar sus nuevas fotos de Instagram.

Una de estas 'celebrities' que han volado a latitudes más calurosas ha sido Aitana, que nos sorprendía desde Costa Rica con un bañador muy sexy que será tendencia este verano. Sin embargo, la cantante catalana no ha sido la única en escaparse, ya que hemos pillado a Vicky Martín Berrocal pasando las navidades en República Dominicana.

La diseñadora aprovechó el 2023 para viajar a los lugares más bonitos y lujosos de todo el mundo, donde Mónaco fue una parada obligatoria durante sus vacaciones de verano. Parece ser que para el nuevo año no quiere dejar este hábito de lado, compartiéndolo todo desde su cuenta de Instagram.

Así lo ha dejado claro en una de sus últimas publicaciones, en las que ha presumido de 'tipazo' con un posado en bañador al más puro estilo de Ana Obregón, adelantándose a la 'celebrity' madrileña.

En las fotos, Vicky aparece con una sencilla prenda de baño de color marrón chocolate con escote cuadrado, con tirantes finos y tejido arrugado con el que consigue ese efecto de 'vientre plano' que para la próxima temporada se convertirá en un 'must'.

El diseño, firmado por por MC2 Saint Barth y con un precio de 145 euros, cuenta con un corte alto que, sumado al truco del 0,5 que ya confesó que utiliza, consigue el efecto de unas piernas más largas y esbeltas.

Críticas a Vicky Martín Berrocal por su última foto

Acompañando a las imágenes, la onubense escribió: "La felicidad ni tiene talla ni tiene edad. Y yo tampoco", unas palabras que han indignado a sus seguidores, tachándola de hipócrita en los comentarios por su bajada de peso.

Muchos usuarios de la red social señalaron que ahora que ha perdido peso ven a Berrocal más a gusto y feliz consigo misma, comentando que desde que está más delgada sube fotos mostrando su cuerpo y nueva silueta.

"Entonces por qué has perdido 30 kilos si antes eras tan feliz también??? Y por qué antes no te hacías fotos en bañador?? Es que no te lo crees ni tú este discursito" o "Con todo respeto, querer convencer a las que tenemos algún kilito de más de que hay que aceptarse como somos, mientras tú ocultabas esos kilitos de más, y aprovechabas la coyuntura para sacar partido con un libro vendiendo el discurso de la aceptación para ser feliz, y acto seguido, aparecer con varias tallas menos exhibiendo tu nueva figura y presumiendo de ella, me parece muy incongruente", son algunas de las críticas que podemos encontrar.

