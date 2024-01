Este es el tamaño ideal de bolso para no sacrificar tendencia ni funcionalidad

Si eres mujer y vives en España, las estadísticas decretan que tendrás como mínimo siete bolsos en tu poder y entre ellos seguro que tienes un favorito todoterreno que lo llevas cada día de tu vida. Eso es porque combina tendencia y practicidad y su tamaño es perfecto para no renunciar al estilo ni a la utilidad de este accesorio tan querido por todas que no es otra que el llevar todos tus enseres contigo.

Pensar en un bolso práctico es sinónimo de pensar en un diseño 'oversize' en el que podamos llevar de todo para esas jornadas maratonianas. De normal nos decantamos por los tonos neutros siendo el negro el más recurrente, pero esto puede resultar aburrido al no sumar nada especial a nuestro estilismo. La solución para ello es tan sencilla como arriesgar con un color diferente, uno que rompa la monotonía y esté en tendencia.

Pero si además del color, la temporada actual decreta que lo que está de moda son versiones mini o micro en los que no cabe ni un labial para retocarnos nuestro 'lip combo' viral podemos ser capaces de entrar en una crisis de estilo y gritar el "no tengo un bolso que ponerme" sentenciando así el fracaso de nuestro look.

¿Es posible encontrar el bolso perfecto por tamaño y por seguir las tendencias? Lo hemos intentado y sabemos las claves para elegir el bolso ideal para no sacrificar tendencia ni funcionalidad.

El tamaño del bolso perfecto funcional y en tendencia

Que sea grande, pero no mucho. Que sea especial, pero ponible. Que sirva para la noche y el día... Tantas son las cosas que le pedimos al bolso perfecto a veces parece imposible que exista, sin embargo, ha bastado que una experta eche un vistazo al 'street style' de las semanas de la moda para encontrar el tamaño ideal de bolso.

La que más y la que menos, si hay algo que todas llevamos encima a diario es el teléfono móvil. Tanto es así que el comprar un bolso en el que no quepa este dispositivo es, casi, impensable. Lo que quiere decir que como medida mínima universal nuestro bolso ideal medirá entre 16 y 18 centímetros de ancho, por más de 12 centímetros de alto, como el modelo 'Baguette' de Fendi en su versión mini que ves en la foto en un nada discreto rosa neón.

Una vez decretado el tamaño mínimo que debe tener nuestro bolso para que sea práctico, otro factor que entra en juego es su capacidad real. Si su diseño es plano de más, no permitirá que guardemos en él más que un par de cosas y nosotras buscamos un bolso en el que llevar todo lo necesario de 9 a 9.

El 'mini Jodie' de Bottega Veneta, o cualquiera que se inspire en su particular diseño hueco en forma de concha, cubrirá este punto sumando la parte de tendencia por escapar del manido saco o rectángulo de un shopper tradicional.

Y por último, algo que no puede faltar en el bolso ideal por tamaño que sigue las tendencias es la opción de llevarlo al hombro. En el día a día necesitamos las manos desocupadas así que olvidemos los 'clutch' o aquellos tipo sobre que no cuenten con un asa adicional que permitan usarlos como bandolera o al hombro.

