Sydney Sweeney demuestra que el 'total look' vaquero hay que llevarlo con bikini este verano

Si hay una actriz que ahora todo el mundo ama, esa es Sydney Sweeney. Aunque muchos la conocimos en The White Lotus, la actriz saltó a la fama gracias a su papel de Cassie en Euphoria, donde compartió pantalla junto a Zendaya y Hunter Schafer. A partir de este momento, a la estadounidense no le han parado de llover proyectos, llegando a convertirse en la nueva musa del terror con Inmaculada.

Sin embargo, y al igual que el resto de sus compañeras, Sweeney también triunfa en el mundo de la moda. Sus looks de estilo 'coquette' y románticos se mezclan con otros más sexis y atrevidos, convirtiéndose siempre en el centro de atención de cualquier alfombra roja que vaya. Por otro lado, para su día a día prefiere estilismos más relajados y mundanos que (casi) siempre cuelga en su cuenta de Instagram.

Allí, la actriz mezcla su trabajo con pinceladas de su vida diaria y, por supuesto, de sus vacaciones, como el vídeo en el que nos muestra uno de los conjuntos imprescindibles para ir al 'beach club' este verano o los bikinis perfectos para las mujeres con el pecho grande.

Tampoco pueden faltar las últimas tendencias, es que Sydney es una fan incondicional de los 'total look denim', una tendencia rescatada de los 2000 que viene a traernos los conjuntos vaqueros de nuevo a nuestra vida, aunque la actriz ha preferido darle una vuelta, nunca mejor dicho.

La protagonista y productora de Inmaculada aparece colgada bocabajo de un Jeep con un estilismo que no ha pasado desapercibido y que nosotras también querremos llevar este verano cuando el calor de un poco de tregua. Se trata de un conjunto de 'short' y cazadora vaquera 'cropped' de Miu Miu, firma de la que es imagen y que Sweeney lleva encima de un bikini de triángulo negro.

Sydney lo ha combinado con un bolso media luna en color naranja de la misma marca y unas tobilleras con conchas y adornos de estrellas de mar y tortugas que la actriz habrá comprado en la misma isla hawaiana y le dan un aire más despreocupado y veraniego al conjunto.

Sydney Sweeney se defiende de las críticas a su cuerpo

Por desgracia, no todo iban a ser buenos momentos en sus vacaciones, y es que mientras la actriz estaba disfrutando del mar y la desconexión de su trabajo en México, la productora Carol Baum decidió hablar sobre su apariencia durante una charla en Pleasantville, Nueva York, donde cuestionó su talento y belleza tomando como referencia la película Anyone But You.

"Hay una actriz que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. Yo no entiendo a Sydney Sweeney. Estuve viendo en el avión la película de Sydney Sweeney (Anyone But You) porque quería verla. Quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella. Vi esta película imposible de ver -lo siento por la gente a la que le gusta esto-, una comedia romántica en la que se odian. Le dije a mi clase: 'Explíquenme a esta chica'. No es guapa, no sabe actuar. Nadie tenía una respuesta", declaró Baum.

Sydney Sweeney con la 'sudadera de la venganza' @sydney_sweeney

Para defenderse de estas acusaciones, la actriz colgó en su cuenta de Instagram una foto con lo que podemos llamar la 'sudadera de la venganza', de color gris y donde podemos leer "perdón por tener unas tetas geniales y las opiniones correctas".

Después de todas las críticas que Carol Baum recibió por sus declaraciones, se vio obligada a pedir perdón, aclarando a TMZ que no es su estilo hablar así sobre un actor. Por otro lado, la representante de Sweeney no ha dudado en responder, diciendo que es "triste que una mujer en la posición de compartir su experiencia y conocimientos elija en su lugar atacar a otra mujer. Si eso es lo que ella ha aprendido en sus décadas en la industria y siente que es apropiado enseñar a sus estudiantes, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una compañera productora dice mucho del carácter de la señora Baum".

