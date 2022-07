Susana Molina tiene el vestido semitransparente que te hará triunfar en tus próximos festivales

Estamos en plena temporada de festivales, donde la música y la moda se dan de la mano para crear looks espectaculares que no veríamos en ningún otro sitio. La semana pasada se celebró uno de los más importantes de la capital, el Mad Cool y como era de esperar, muchas 'influencers' no quisieron perdérselo.

Mery Turiel, Rocío Osorno, Anna Padilla e Irina Isasia han sido algunas que se han dejado ver paseando (y posando) sobre la hierba del festival, pero de entre sus looks más cañeros, nos ha llamado mucho la atención el vestido rojo de Susana Molina.

Conocida también como Susana Bicho en Instagram, la creadora de contenido clausuró el Mad Cool con un look que no ha pasado desapercibido y se postula uno de los imprescindibles para nuestras próximas citas musicales.

'Tie-dye' y con transparencias, el vestido de Molina lo tiene todo para triunfar. Además, su diseño de manga acampanada y con aberturas en la falda lo convierten en un look tendencia para este verano.

Confeccionado al 100% con seda, es de la firma Black Island, una marca nacida de una canaria afincada en Bali, con prendas exclusivas en las que el 'tie-dye' y el color negro son los protagonistas.

Para el último día de festival, Susana Molina escogió el diseño Lola mini, un vestido en rojo sangre y negro oscuro, una combinación de colores atrevida que llamó la atención de todos al instante. Sin embargo, lo más llamativo de él eran las transparencias, que lo hacían perfecto para cualquier festival.

Con el objetivo de evitar momentos incómodos, la 'influencer' decidió ponerse una camiseta beige debajo que, a pesar de lo que pueda parecer, no le restaba ni un ápice del estilo boho-chic al look. El 'outfit' lo completó con unas botas tipo militar negras, creando un contraste de estilos muy favorecedor.

Vestido Lola Mini BLACK ISLAND

Este básico para cualquier festival lo podemos encontrar en la página web de la firma por 150 euros, una inversión a la que le sacaremos provecho muy rápidamente.

El 'tie-dye' es uno de los estampados que más veremos este año dentro de este tipo de eventos y promete quedarse con nosotros una buena temporada.

