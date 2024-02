El significado del look de la reaparición de Camila de Inglaterra tras anunciarse la enfermedad de Carlos III

La ropa siempre ha sido una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar, sobre todo en el ámbito político, y cuando se trata de figuras públicas como la realeza de Reino Unido, cada atuendo que utilizan lleva consigo un mensaje aún más profundo.

La reaparición de Camila tras anunciarse la enfermedad que padece el rey Carlos III ha generado mucha expectación, no solo por ver como se encuentra la reina de Inglaterra en estos momentos, sino lo que va a comunicar de forma no verbal. Desde siempre, la familia real británica no hace declaraciones sobre lo que les ocurre, pero lo que habla por ellos son sus actos y, en este caso en concreto, su vestuario.

La primera aparición de la reina en público tras la noticia de que Carlos III está pasando por un cáncer, fue en la catedral de Salisbury, a la que acudió para asistir a una velada musical para celebrar el trabajo de organizaciones benéficas locales, siguiendo con su agenda real.

Para la ocasión, se decantó por un abrigo blanco con hombreras y mangas abullonadas, corte 'lady' (el favorito de Kate Middleton), cuello de camisa y botones que desaparecían cuando está abrochado. La prenda es una de las favoritas de la reina consorte y ya la ha llevado en otros momentos importantes, combinándola siempre con una falda de leopardo.

La reina Camila en su primera aparición tras el anuncio de la enfermedad de Carlos III Getty Images

Sin embargo, más que el diseño y cómo lo estiliza, lo que más nos importa ahora es el color, y es que, el que haya escogido el blanco puede no ser una casualidad. Este color es sencillo, pero elegante y, como bien explica nuestra querida Anitta Ruiz, "simboliza la pureza y la sinceridad", pero también la calma y la paz, por lo que podría estar trasmitiendo un mensaje de tranquilidad por el estado de salud del rey. "Estos días seguro que la veremos con mucho blanco... Es un color que transmite paz, que es lo que necesita ahora".

Según nos cuenta Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y autor de Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz, este tono tiene un gran significado detrás.

"Camilla ha optado por un impoluto abrigo en color blanco roto y talle ajustado. Una pieza perfecta para reaparecer en un momento difícil para la Familia Real Británica y que está cargado de simbolismos. Además de ser elegante, el blanco representa la tranquilidad, la confianza, la serenidad y cercanía. Un color que une porque el blanco es la suma de todos los colores, por lo que se puede interpretar como un gesto de unión hacia todo el pueblo británico. Un mensaje de comunicación no verbal que, desde mi opinión, interpreto como una respuesta de tranquilidad y de 'saldremos adelante'", nos cuenta el experto

Sin duda, se trata de una curiosa elección por parte de una familia que no deja nada al azar. Ahora, solo queda ver los looks que irá llevando Camila mientras sustituye a Carlos III durante el tratamiento, ¿continuará con el blanco o hablará de la evolución del rey a través de su vestuario?

