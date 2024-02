El negro no es tu color para vestir si esta es tu colorimetría

Descubrir tu colorimetría es clave para verte favorecida y realzar las facciones de nuestro rostro, no es lo mismo vestirnos si tenemos una piel fría con subtonos rosados que una piel cálida que tiende al amarillo o dorado, y con rasgos suaves. ¿Qué colores utilizar y cuáles evitar? Solo una experta en esta ciencia de la asesoría de imagen tiene todas las claves, pero en casa puedes poner algunos trucos en práctica para averiguarlo.

En líneas generales, las mujeres de piel cálida van a presentar rasgos con poco contraste. "Las estaciones primavera y otoño, son estaciones cálidas, por lo general, y aunque puede haber excepciones, presentan ojos y cabello con tonos amarillo y dorado y la piel con subtono también amarillo. En este caso, presentarán venas de color verde" nos explica la asesora María García, @meanwhileweb en redes sociales.

Si al leer las líneas anteriores te has sentido identificada, te interesa saber por qué el negro no es para ti cuando buscas verte con efecto buena cara y superfavorecida, o cómo debes llevarlo si te niegas a renunciar al color más elegante del imaginario colectivo.

"Cuando usas un color que no está dentro de tu colorimetría, pueden pasar varias cosas: se marcan más las imperfecciones y las ojeras, la piel adquiere un tono amarillento e incluso en algunos casos, se puede apreciar sensación de cara "triste" y pérdida de luminosidad" explica María García.

En el caso de las pieles cálidas estas imperfecciones más marcadas aparecen al vestir de negro, u otros colores fríos. De ahí que sea la razón para no incluirlo en nuestros looks, lo cual parece un problema sin solución para muchas que tienen el negro como la base de su armario por lo versátil y elegante del mismo.

Cómo vestir de negro siendo de piel cálida Francesca Babbi

Esta es la controvertida opinión de María García como especialista sobre vestir de negro teniendo piel cálida: "Como asesora de imagen, y aunque habrá mucha gente que no comparta mi opinión, creo que no hay que "huir" de ningún color, simplemente saber que hay colores que nos van a favorecer más, una vez que te das cuenta de esto ¿para qué vas a seguir vistiendo de un color que no favorece?"

Pues bien, es posible que aunque un tono no sea al 100% de tu colorimetría sí haga 'match' con alguno de tus rasgos o con tu personalidad y por ello no queremos renunciar a él. Si es tu caso hay solución, y nadie mejor que María para descubrirla.

Cómo vestir de negro si tu piel es cálida Valentina Valdinoci

Cómo vestir de negro si eres de piel cálida

Cuando un color no está dentro de tu paleta cromática pero personalmente te ves favorecida, ¡sigue usándolo! Lo más importante a la hora de vestirnos y definir nuestro estilo es sentirnos cómodas y representadas con aquello que llevamos. Este es el mejor consejo que María García da como experta asesora de imagen.

A la hora de vestir de negro teniendo una piel cálida existen algunos trucos que puedes implementar para equilibrarlo y llevarlo a tu terreno, palabra de María:

1. Úsalo lejos del rostro. Si no quieres renunciar al negro en tus estilismos siempre podrás llevarlo en pantalones, faldas o complementos que no rodeen tu cara para que este tono no afecte a tus facciones.

2. Escoge accesorios de tu colorimetría para compensar el negro si quieres llevarlo cerca del rostro, en el caso de las pieles cálidas rodéate de joyas doradas y maquillaje acorde a tu paleta de color.

