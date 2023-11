Sabemos dónde conseguir el 'look' con el que Anne Igartiburu ha acudido a su nuevo programa en YouTube

Aunque todavía no sabemos si la veremos, de nuevo, en las Campanadas de TVE, o será su tocaya Ana Obregón quien repita por segundo año consecutivo, a Anne Igartiburu no le faltan proyectos apasionantes. La presentadora ha estrenado etapa, pero no en la televisión, sino en YouTube, con un proyecto llamado Upeka donde, además de dirigir los coloquios sobre el camino hacia el bienestar, lo coproduce.

Un proyecto nuevo con contenidos de salud, bienestar y autoconocimiento, entre otros, que ya ha lanzado su segundo programa. Propuesta para la que Anne Igartiburu ha escogido un conjunto verde lima que ha acaparado toda nuestra atención; y no solo por el color. Se trata de un total look que bebe del estilo homewear pero en su versión más elegante.

La modelo vasca ha escogido, así, una propuesta cómoda, atemporal y con un aire juvenil, gracias al canalé, que, además de sentarle estupendamente, nos ha generado una necesidad: ¿de dónde es el conjunto con el que vamos a resolver las dudas matutinas de qué ponernos para ir al trabajo?

El 'look' de Anne Igartiburu, en su Instagram

La presentadora ha acudido a su segundo programa en el canal de YouTube de Upeka, con un conjunto comfy en color verde que ha desatado todas las alarmas: ¡tendencia! Se trata de un total look de canalé cómodo y elegante que, si bien podría parecer primaveral, está fabricado con lana para aportar el calor que todas buscamos ahora que llega el frío.

Una apuesta por el estilo homewear que nos cautiva que, sin embargo, es ideal para ir a la oficina o acudir a cualquier plan el fin de semana. Ambas prendas, un jersey de cuello redondo con detalle anudado y unos pantalones flare tipo malla, destacan por su suavidad y por ajustarse al cuerpo de forma muy favorecedora.

Cabe destacar que Anne Igartiburu ha sabido darle un toque muy sofisticado a este conjunto firmado por Bombay Sunset al escoger los complementos. Su elección: unos tacones de estampado tipo camuflaje en un verde más oscuro y con tiras en vivos rosas y naranjas y joyas en dorado (anillo maxi y layering de collares).

El conjunto lima ideal para ir a la oficina

También está disponible en negro y lavanda. Bombay Sunset

Con un color pastel, sofisticado y cálido, este conjunto de Bombay Sunset que ya ha seducido a Anne Igartiburu tiene todos los ingredientes para conquistarte. Para empezar, por su apuesta comfy en versión total look, que nos acerca un conjunto holgado y con el que no perdemos comodidad, pero que dibuja la silueta con elegancia.

Se lo debe a los tejidos con los que han sido seleccionados: ambas prendas han sido fabricadas con lana (70%), pelo de camello (15%) y viscosa (15%). El primero de los textiles, tal y como apuntan desde la marca, “es un material muy sostenible, porque, al contrario que el algodón, no requiere de pesticidas”.

Además, este mismo conjunto está disponible en color negro y lavanda, para las que no son muy fans del verde lima o prefieren una paleta más oscura que combine mejor con las propuestas con las que ya cuenta en su armario de otoño-invierno. Eso sí, independientemente del color escogido, hay cuatro tallas entre las que elegir, que van de la S a la XL.

