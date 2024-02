Rosalía también apuesta por la lencería para su primer San Valentín con Jeremy Allen White

Si había una pareja que no nos esperábamos el año pasado, eran Rosalía y Jeremy Allen White. Mientras que muchos todavía no superan su ruptura con Rauw Alejandro, la catalana ha hecho borrón cuenta junto al protagonista de The Bear, que últimamente no deja de levantar pasiones.

Su posado en calzoncillos para la campaña de Calvin Klein y todo el fenómeno que se generó alrededor del cuerpo del actor nos hizo preguntarnos si las mujeres también cosificamos de la misma forma que los hombres, sobre todo cuando en los pasados Globos de Oro, la encargada de generar contenido para redes sociales lejos de felicitar al intérprete por el premio conseguido, le dio en su lugar las gracias, "en nombre de internet", por el anuncio.

Polémicas aparte, lo cierto es que cada vez que escuchamos You Don't Own Me, de Lesley Gore, se nos viene a la cabeza el spot que se ha repetido en todas partes hasta la saciedad. Para igualar esta energía, Rosalía ha querido darnos una sorpresa por San Valentín, luciendo el look lencero perfecto para una cita romántica con Jeremy Allen White.

Aunque la leyenda "te tolero" que ha subido junto a un carrusel de fotografías a Instagram por el día más apasionado del año no va mucho con el 'mood', sí que nos ha dejado una divertida galleta en forma corazón con el mismo mensaje y un precioso vestido blanco con encaje.

El look de Rosalía para San Valentín @rosalia.vt

Se trata de un vestido 'midi' blanco de algodón bastante fino, con detalle corsetero en el pecho, bajo con vuelo y decorado con puntilla y ajustado al cuerpo. Un look muy veraniego que contrataba con el abrigo de paño negro, las botas altas con plataformas marrones y el paraguas, porque el día tampoco acompañaba —a no ser que quisiera correr bajo la lluvia, como Keira Knightley en Orgullo y prejuicio, para encontrarse con su Mister Darcy—.

Aunque se trata de un diseño que no pararemos de llevar en la época estival, Rosalía nos ha enseñado a adaptarlo para lucirlo en cualquier estación. En invierno tal y como lo lleva ella, en primavera con un cargidan de punto, en verano luciendo el diseño en todo su explendor y, en otoño, con una botina y clásica gabardina.

Tanto los LWD ('little white dress') como los vestidos lenceros son de las tendencias más grandes del 2024 y, gracias a los trucos de estilo que nos dan las 'celebs', ya tenemos la inspiración perfecta para crear nuestros propios looks.

