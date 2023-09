Rianna + Nina, una de las firmas favoritas de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York', aterriza en España

Hay ciertas marcas que, pese a ser pequeñas, captan la atención de los directores de vestuario de series y películas y, de un día para otro, sus prendas quedan inmortalizadas en la pantalla, llevadas por grandes estrellas de Hollywood. Este es el caso de Rianna + Nina, una firma nacida en Berlín con un ADN completamente sostenible.

Fundada por dos mujeres, Rianna Kounou y Nina Knaudt, a partir de un amor compartido por las piezas 'vintage', el arte y los coleccionistas, Rianna + Nina es la realización de su sueño común, en el que traen diseños nunca antes vistos a las personas que están cansadas del lujo 'mainstream' y desean looks elegantes, de alta gama y ricos en colores.

Desde que abrieron su primera tienda en Berlín, allá por el 2014, la firma se ha expandido a París y, ahora, a Marbella, con un nuevo 'pop-up' desde el pasado 3 de junio hasta octubre. Ahora, las mujeres españolas, podrán vestirse con sus looks favoritos de Emily en París y And Just Like That... la secuela de Sexo en Nueva York.

¿Qué os atrajo del mundo de la moda y cómo empezó Rianna + Nina?Tras conocernos en una feria de muebles 'vintage', nos dimos cuenta de que compartíamos el amor por lo vintage, el arte y las piezas de coleccionista. Empezamos a explorar esta pasión unida abriendo una pequeña boutique vintage en Berlín en 2014, y tras encontrar el éxito con nuestros diseños únicos en su especie, lanzamos Rianna + Nina como la realización de nuestro sueño común. Hoy llevamos diseños nunca vistos a personas que buscan una nueva definición del lujo y desean looks elegantes, de alta gama y ricos en color.

Las creadoras de Rianna + Nina D.R

¿Cómo diríais que es el estilo de Rianna + Nina?Cada pieza de Rianna + Nina es una declaración. Nuestro trabajo te hace sentir única, poderosa, segura y especial, lista para enfrentarte al mundo y a cualquier aventura que te espere.

Os definís como una marca de lujo que crea su ropa a través de prendas 'vintage', ¿cómo conseguís que los consumidores del lujo apuesten por piezas que ya han sido usadas?Nuestros clientes no sólo valoran nuestra exquisita selección de telas, sino también nuestra artesanía. Viajamos por todo el mundo para conseguir nuestras telas y, como experta en vintage con toda una vida de experiencia, Rianna sabe cómo seleccionar las telas de mayor calidad que encenderán una llama en la imaginación de nuestros clientes. Una vez seleccionada cuidadosamente la tela, cada una de nuestras obras se confecciona a mano en Berlín, en nuestro propio taller. Trabajando en equipo, los maestros artesanos fusionan una variedad de estos tejidos especiales de diferentes épocas y países en piezas hermosas y únicas. Eso es lo que realmente hace que la marca y nuestro proceso sean tan excepcionales: cada prenda cuenta una historia.

¿Cuál es el proceso de elaboración de cada una de vuestras prendas?No importa si estamos creando una pieza para la colección de prendas únicas o de 'prêt-à-porter', el proceso de diseño siempre empieza con la investigación de los tejidos. Rianna explora los numerosos tejidos de su colección global, examinando todos y cada uno de ellos para asegurarse de que encajan con la historia que quiere contar y la imagen que desea crear. A partir de ahí, se realizan los diseños iniciales y, junto con nuestro cualificado equipo de artesanos, creamos los patrones y producimos nuestras hermosas prendas.

Lily Collins con una de las prendas de Rianna + Nina en 'Emily en París' D.R

Hemos visto prendas de Rianna + Nina en series de televisión con un fuerte enfoque en la moda, como 'Emily en París' y 'And Just Like That...' ¿Qué hace perfecta a la firma para que los directores de vestuario quieran trabajar con ella?Nuestro trabajo siempre ha llamado la atención. Cuando un director de vestuario quiere infundir confianza y poder a un personaje, nos sentimos honrados y encantados de que recurran a Rianna + Nina. Somos una marca construida por dos mujeres con una pasión compartida, y cuando un director de vestuario selecciona nuestro trabajo para una película o serie de televisión, esa misma pasión puede sentirse cuando un personaje aparece en pantalla con una de nuestras piezas.

¿Cómo es el momento de ver una pieza en la que has trabajo en una serie de tanto éxito?Es un gran honor ver nuestras propias prendas apareciendo en series tan exitosas e influyentes. No hay nada como ver tus diseños en la pantalla, sobre todo en una serie que significa tanto para tanta gente. Este trabajo es la mayor pasión de nuestras vidas, y verlo validado en una plataforma tan grande es realmente mágico.

Kristi Davisllevando un look de Rianna + Nina en 'And Just Like That...' Instagram / @justlikethatmax

Lily Collins, Sarah Jessica Parker y Kristi Davis son algunas de las actrices que han lucido vuestros diseños en pantalla, pero ¿cuál os ha hecho más ilusión?Todos los actores que han lucido nuestros diseños tenían un aspecto fabuloso, y estamos entusiasmados con cada uno de ellos, por supuesto. Pero de los muchos espectáculos y alfombras rojas en los que ha aparecido nuestro trabajo, ver a Rianna + Nina en And Just Like That... fue como un sueño hecho realidad, independientemente de quién llevara las piezas.

'Sexo en Nueva York', la precuela de 'And Just Like That...' es una serie de culto. ¿Erais fans del programa original?Nina: La serie original fue innovadora en su momento y yo disfruté viéndola, al igual que casi todos mis conocidos. Incluso la vi varias veces porque no me cansaba de verla.

¿Cómo fue el momento en el que descubristeis que iban a utilizar vuestras prendas en la serie? Al tratarse de un espectáculo tan emblemático, ¡nos hizo mucha ilusión! Muchas marcas han conseguido una atención y unos seguidores considerables gracias a la serie. La serie llega a un público tan diverso y global que no podríamos estar más contentos.

Acabáis de abrir una 'pop-up' en Marbella que solo durará hasta octubre. ¿Tenéis algún proyecto en mente que sea más permanente?La colaboración con el Marbella Club Hotel es una fantasía hecha realidad - es realmente todo lo que podríamos haber soñado. Estamos planeando muchas colaboraciones y más pop up stores en diferentes lugares en los próximos meses. Estamos impacientes por contaros más.

