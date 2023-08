Christina Aguilera sorprende en las redes con su cambio físico y una falda-bolso

No es sorpresa para nadie que Christina Aguilera se atreve con cualquier cosa, sin embargo, en su último 'post' de Instagram ha conseguido impresionarnos un poco, con un look en el que los accesorios parecen no estar en su sitio, pero con una combinación que aunque sea extraña, funciona.

Después de ver el mono transparente cubierto de 'glitter' que eligió para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI como cabeza de cartel, nos deja claro que lo suyo es la extravagancia, los brillos y, sobre todo, divertirse con la ropa.

El look del que venimos a hablar es igual de llamativo, en este caso por la prenda estrella, una falda en forma de bolso de la marca berlinesa Namilia, de su colección primavera-verano 2024. Un bolso exactamente no es, pero tiene las asas y los bolsillos de la parte superior de este mítico modelo de Birkin de Hermès, en color rosa y con brillantes. La cantante nos deja ver con un video del desfile que tiene un corsé a juego, también imitando este bolso y un chal rígido con el mismo tejido.

En su caso, teniendo en cuenta la importancia de la prenda, lo ha combinado con una camiseta negra de manga corta, unas gafas del mismo color y unas sandalias con tacón transparentes.

Además, no solo la prenda ha dado de qué hablar, sino que ha sorprendido a sus seguidores con un cambio físico, que ha realizado en un mes. En los comentarios, sus seguidores confiesa no reconocerla y alaban su nuevo aspecto en esta etapa de su carrera, "Skinny legend", "Queen", "Iconic mama" o "Georgous".

Sin embargo, no es la primera vez que vemos a la cantante hacer estos cambios tan radicales, ni tampoco la única que recibe opiniones sobre su aspecto físico. Desde que dio a luz a su primer hijo en 2009, su cuerpo ha cambiado constantemente, durante estos años, y se ha convertido siempre en uno de los ojos de mira de su carrera.

El bolso que ha conseguido traspasar la moda

Este accesorio que nació de una anécdota muy curiosa entre Jean-Louis Dumas y Jane Birkin ha trascendido a algo más que un solo bolso de lujo. El ejecutivo de Hèrmes en ese momento le diseñó este modelo a la actriz por escucharle quejarse durante un vuelo sobre lo que necesitaba un bolso que se adaptara a su vida para poder sustituir su característica bolsa de mimbre.

Sin embargo, este accesorio se ha convertido en algo tan exclusivo y codiciado que no solo eleva su precio a cifras como 11.900 dólares (como mínimo), sino que además es muy difícil de conseguir.

Colección primavera de Namilia 2024 Paolo Lanzi

Después de ver el documental de Soy Georgina vimos que a pesar de su gran colección, para conseguir estos bolsos se necesitan una serie de requisitos para que la firma quiera venderte uno, entre ellos, esperar una larga temporada, gastar antes bastante dinero en la marca y esperar a que te llegue un modelo que no has podido elegir tú.

A pesar de las barreras y la dificultad para hacerse con uno de estos bolsos, el valor no está en su precio ni en las condiciones, sino en lo que significa. Cada año se revaloriza su precio y muchos lo consideran una inversión un poco menos arriesgada que otras y que además podemos aprovechar, como una seña de identidad para hacer oro un look.

