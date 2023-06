Este domingo dio el pistoletazo de salida el NYC Pride March 2023 de Nueva York, con un día lleno de eventos y sorpresas para celebrar la diversidad en la ciudad estadounidense. El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI y siempre se suele conmemorar en el fin de semana más cercano a esta fecha.

Tras la tradicional marcha por la ciudad, llegó el momento del gran concierto que se ofrece todos los años, cuya cabeza de cartel fue Christina Aguilera. La cantante neoyorkina siempre ha tenido fuertes lazos con el colectivo, por lo que su actuación en la Pride Island era una de las más esperadas.

Aguilera siempre ha sido un icono LGTBI, al igual que Cher o Madonna y ayer quiso devolver todo ese amor que ha recibido a lo largo de los años y que ha impulsado su carrera con un concierto inolvidable.

La cantante se subió al escenario junto a Adam Lambert y otros artistas con el que dio la nota musical al orgullo. Sin embargo, solo había un nombre que el público coreaba: Christina. La rubia cantó varios de sus grandes éxitos como Your Body, Beautiful, Lady Marmalade, Dirrty y Genie in a Bottle, con un look a la altura de las circunstancias.

Chritina Aguilera y Adam Lambert en el concierto del Orgullo de Nueva York 2023 Getty Images

Durante el concierto, Christina Aguilera lo dio todo con un mono de manga larga transparente con el que potenció su figura. Aunque tanto la zona del pecho, como los muslos y la parte alta de los brazos era del color de su piel (similar al vestido de 'efecto desnudo' que llevó Marilyn Monroe para cantarle cumpleaños feliz al presidente de Estados Unidos), el resto nos dejaba ver al detalle el cuerpo de la cantante.

Este diseño, dejaba a la vista la ropa interior de la cantante, que contrastaba al ser tan oscura. Se trata de un tanga moldeador de talle alto, con el que la neoyorkina conseguía una cintura más pequeña, redondeaba sus caderas y potenciaba sus glúteos.

El mono no podía ser más acertado, y es que las piedrecitas que llevaba repartidas por toda la prenda liberaban destellos de colores que recorrían todo el espectro del arcoíris, tonos que también podemos encontrar en la bandera LGTBI con un gran significado, como la vida, la salud, la luz o el espíritu, entre otros.

Esta festividad ha llegado en medio de una época de crispación por los derechos del colectivo, por lo que Christina Aguilera no pudo evitar pronunciarse al respecto.

Durante su penúltima canción, comenzaron a aparecer los clips de noticias que cubrían el estallido de la legislación antiLGBTI en Estados Unidos. "Una cosa sobre nosotros; nunca nos rendimos. Nunca dejamos de alzar nuestras voces", declaró, antes de lanzarse a una energética interpretación de Fighter. Mientras cantaba, comenzaron a aparecer menajes en la pantalla de fondo como "somos luchadores" y "no eres un crimen".

