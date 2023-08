Lucy Liu se une a la huelga de actores con su look más reivindicativo

En Nueva York, donde se encuentran los grandes estudios como Paramount, ha estado presente la huelga, con piquetes del sindicato de actores SAG-AFTRA que protestan tras la negativa de Hollywood de negociar un contrato de trabajo digno para los actores y actrices que quieren trabajar de ello.

Intérpretes y guionistas siguen insistiendo en un parón, después de haber comenzado hace ya unas semanas, que se produce en pleno verano y continúa creciendo. Estos días de huelga hemos podido ver manifestarse a personalidades como Jessica Chastain, F. Murray Abraham, Joy Sunday y más recientemente a Lucy Liu, la actriz de Los Ángeles de Charlie o Kill Bill, que ha salido a la calle piquete en mano para defender su profesión.

El look de Lucy Liu para la huelga de actores

Con una pancarta de "SAG-AFTRA on strike!", la actriz, productora y artista estadounidense ha paseado por Manhattan con un look que dice mucho con poco. Sin querer centrar la atención en la ropa, la actriz ha elegido un look básico de 'jeans' de corte recto y estilo 'vintage' y camiseta blanca que siempre sienta bien y evita tener que romperte la cabeza.

Un look básico siempre está bien aceptado, pero si además le añades complementos que lo hacen más especial, mejor todavía. En los zapatos ha continuado con un estilo clásico y 'sporty' con unas zapatillas Converse con plataforma. Por otro lado, lo que le ha dado el toque ha sido un cinturón marrón y un bolso estilo riñonera, atado a la cintura para despreocuparse de sus cosas y estar cómoda.

También ha incluido un pañuelo atado al cuello azul, en el mismo tono que los vaqueros, una gorra azul marino, unas gafas negras y unas joyas discretas, creando un look, con el que seguramente no lo pretendía, pero ha conseguido estar muy favorecida.

Lucy Liu en la huelga de actores en Manhattan GC Images

La huelga va a más

La queja de los actores no parece que vaya a tener fin pronto. Ahora mismo, el foco del debate está centrado en el efecto de la Inteligencia Artificial en la industria, ya que pretenden reproducir intérpretes por imágenes generadas por tecnología, lo que reduciría la posibilidad de crecimiento de un actor y sus opciones de trabajar.

A pesar de las quejas de representantes del mundo del cine, los estudios se niegan a dar su brazo a torcer y han empezado a tomar algunas medidas drásticas. Han detenido algunos rodajes, como Gladiator 2, Deadpool 3 o la última entrega de Misión Imposible. Sentencia Mortal - Parte 2 y también se está planteando aplazar los estrenos de unas películas rodadas.

Por el momento, han retirado del Festival de Venezia, la película Rivales, de Luca Guadagnino, con Zendaya como protagonista, por no tener actores que la quieran promocionar.

