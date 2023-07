La reina Letizia repite look con uno de los vestidos más favorecedores de su armario

La familia real ha recibido en la audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, junto con los patrocinadores de Becas y los alumnos que vuelven tras dos años viviendo esta experiencia.

Esta fundación se encarga de recaudar fondos para que cada año aumente el número de alumnos españoles que puedan acudir a este colegio, que tiene el objetivo de unir personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sostenible.

Para la ocasión, la reina Letizia ha recurrido a su fondo de armario para ponerse de nuevo este vestido blanco de Hugo Boss, exactamente el modelo Dadoria, que actualmente no está a la venta, pero que costaba 379 €. La prenda tiene un estilo clásico, con un largo hasta las rodillas, sin mangas y un cinturón que marca y afina su cintura con una hebilla negra.

Además, un toque especial del vestido es que tiene bolsillos incorporados a la prenda que estilizan la figura y también una abertura en la parte frontal que hace el vestido más cómodo, para andar y más favorecedor.

Lo ha combinado de una manera muy básica, con complementos negros, con un tacón bajo y acabado en punta, un estilo muy 'noventero' y en tendencia, que iba a juego con el color del cinturón. También ha incluido unas joyas muy sencillas con perlas como pendientes y un anillo.

La reina Letizia y el rey Felipe VI JOSE OLIVA

Este vestido de Letizia ya lo habíamos visto

La reina suele acostumbrar a repetir looks, y esta no ha sido una excepción. En su viaje a Corea del Sur en 2019, Letizia y el rey hicieron una visita de Estado de dos días y este fue precisamente el look que la reina eligió para bajar del avión, combinado también con zapatos negros, a lo que se sumaba, en este caso, un abrigo y un bolso de mano del mismo color.

Los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, llegando a Seúl (Corea del Sur). BALLESTEROS / EFE

Y no se queda aquí, sino que este mismo modelo se lo hemos visto también en un tono verde agua en otro viaje de Estado el mismo año, pero en este caso a Argentina en la ceremonia de bienvenida al país.

En esta nueva versión, con el que se veía igual de estilosa, ha recurrido de nuevo a una combinación básica de colores con complementos en blanco, tanto el bolso de mano como los zapatos de tacón.

Parece que la reina se conoce bien y sabe como sacar partido de su figura, jugando siempre con los cinturones y las formas, con un estilo que le aporta mucha elegancia.

Los reyes de España Felipe VI (d) y Letizia (i) son fotografiados tras aterrizar en el aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires (Argentina). Los monarcas realizan su primera visita oficial a este país sudamericano. Mariscal / EFE

