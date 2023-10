La reina Letizia 'rapea' por la salud mental y repite por octava vez su vestido 'hippy' favorito

Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un tema con el que Letizia está muy comprometida. Cada año, la reina de España preside el acto institucional organizado por la Confederación Salud Mental España, en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Cada año esta organización propone un aspecto de la salud mental, bajo la forma de lema, junto a unos contenidos sobre este tema, que este año es "Salud mental, salud mundial: un derecho universal". Desde que la nombraron defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de Unicef, la reina está muy comprometida con este asunto, por lo que es un acto muy importante para ella.

Como Anitta Ruiz se encarga de recordarnos cada viernes, la ropa habla, algo que Letizia sabe muy bien y siempre utiliza a su favor para enviar mensajes. En esta ocasión ha optado por el significado de los colores, eligiendo un vestido verde.

Según la psicología, el verde es el punto de equilibrio entre el corazón, las emociones y la mente. Se suele asociar sobre todo con la salud, de ahí que fuera el color elegido para representar a nivel mundial la salud mental. Como no podía ser de otra manera, la reina ha incorporado este color en su 'outfit', acompañando al discurso que ha pronunciado.

La reina Letizia con el vestido verde a su llegada al acto institucional del Día Mundial de la salud mental Europa Press

Es muy probable que te haya sonado nada más verlo, y es que se trata del vestido verde botella de Sandro que la reina ha llevado un total de 8 veces. Es de corte midi, escote plisado, manga francesa y falda plisada, al que acompaña un estampado paisley que le da el toque 'hippy'. Una prenda que levanta pasiones allá donde va y que se ha vuelto un imprescindible para sus actos más distendidos.

Lo estrenó en el 2018 durante el "II Congreso Internacional: La voz de las Mujeres Rurales en el Mundo" y tenía un precio de 295 euros que Letizia ya ha amortizado por completo. Pero no solo ha conquistado a la reina, ya que este vestido también está en el armario de su íntima amiga Sonsoles Ónega, Emma García, Carolina Cerezuela y Patricia Conde.

Esta vez lo ha acompañado estrenando unos salones destalonados y tacón sensato de Carolina Herrera, hechos en piel y de color negro, aunque ya los tiene en varios colores. A juego, ha llevado el bolso, una bandolera también de la misma firma, el modelo Victoria Insignia, que ya vimos en la jura de bandera de Leonor. En cuanto a las joyas, ha optado por los conocidos pendientes Doble Daga de Gold & Roses y su anillo de Coreterno.

La reina Letizia 'rapea' en favor de la salud mental

Uno de los momentos más comentados de este acto ha sido el 'rap' de El Chojin, de la canción No es egoísmo, que la reina se ha atrevido a cantar en pleno acto, recitando unos versos en los que se refleja las dificultades que afrontan a diario las personas que sufren por su salud mental.

"No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si se me ocurre si algún medio de comunicación titula 'la reina rapea por la salud mental' creo que sería una buena manera de dirigir la atención a un asunto tan importante y tan serio como este", ha sentenciado Letizia.

