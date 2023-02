La reina Letizia entra en 'modo verano' con un conjunto rosa chicle de ensueño

Los Reyes de España ya han llegado a Angola, dando inicio así a su primera visita de Estado a este país africano. Y la ocasión merecía un estreno de categoría. La Reina Letizia nos ha dejado boquiabiertos con su nueva adquisición, un conjunto de ensueño que se adapta a la perfección a las temperaturas angoleñas.

En la mañana del lunes, Letizia abandonaba Madrid con un 'outfit' invernal y cómodo para el viaje, un jersey de cuello vuelto rosa fucsia, con pantalón recto negro y botines de tacón ancho. Pero, durante el trayecto en avión, la Reina ha decidido hacer un cambio de ropa para adaptar su estilismo a las altas temperaturas del país africano, pero manteniendo un punto en común: el color rosa, uno de sus favoritos a la hora de vestir.

Después de este cambio de look, la reina ha entrado al cien por cien en modo verano, con un conjunto adecuado a los 30 grados que ahora mismo hace en Angola. Letizia ha elegido un dos piezas en color rosa chicle, firmado por Hugo Boss y formado por una blusa de seda y unos pantalones anchos tobilleros.

La parte de arriba cuenta con un escote en forma de V y mangas acabadas en pico, un diseño muy original que se aleja de la blusa clásica. Si esta blusa te suena no es de extrañar, pues la reina tiene este mismo diseño en color azul marino. Esa prenda la estrenó en febrero de 2021 en el acto Becas de la Cooperación Española con una falda azul celeste.

Letizia ha combinado su conjunto nuevo con un bolso también de estreno: un Carolina Herrera, el modelo Initials Insignia en el mismo color que su conjunto. Su precio es de 1.200 euros y la Reina ya lo tenía en otros dos colores, fucsia y blanco. En los pies, Letizia ha apostado por unos salones con un tacón alto y plataforma de la marca Magrit, una sus firmas de calzado favoritas.

El resultado de todas estas piezas es un 'total look' en color rosa chicle que rescata el que fue el color más llevado de 2022. Si lo seguiremos llevando o no en el verano de este año es algo que no sabemos. Lo que sí está claro es que la Reina es una amante incondicional de los tonos rosas y que es un color que le favorece y mucho.

