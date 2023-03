La reina Letizia se atreve con el escote lágrima para dar la bienvenida a la primavera

Entre las grandes personalidades que ocupan un lugar especial en la historia del desarrollo de nuestra lengua, se encuentra Elio Antonio de Nebrija, un humanista reconocido por ser el autor de la primera gramática castellana y del primer diccionario latino-español, ambos publicados en 1492.

Con motivo del V centenario de su muerte, la Biblioteca Nacional ha organizado la exposición Nebrija (c. 1444-1522). El orgullo de ser gramático 'Grammaticus Nomen est Professionis' (25 de noviembre al 9 de abril), que recorre la vida y la obra del humanista español. Hasta allí se ha desplazado la reina, que ha visitado la muestra para conocerla de primera mano.

Ya sabemos que Letizia cuida cada detalle de cada uno de sus looks y que no deja nada al azar, por ello, que haya escogido el vestido que ha llevado hoy, no es coincidencia. Ayer comenzó oficialmente la primavera y la reina ha querido celebrarlo por todo lo alto con una prenda diferente a la que habríamos esperado, dejando en casa los vestidos rosas a los que nos tiene acostumbradas.

Se trata de una de las piezas que lleva en su armario desde el 2019, cuando estuvo de viaje oficial en Japón y Corea del Sur y, en cuanto salió con él puesto, se agotó al instante.

La reina Letizia en la Biblioteca Nacional Getty Images

El diseño pertenece a la colección otoño-invierno 19/20 de Massimo Dutti en color azul marino, de manga larga, falda evasé y con un original estampado de lunares en tonos verdes, rosas y azules que nos transporta inmediatamente a la primavera. Sin embargo, llama mucho la atención el escote, con una abertura en el centro con forma de lágrima que, aunque lo hemos visto en algunas ocasiones en los últimos años, todavía no termina por alzarse como tendencia.

Por otro lado, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, esta vez Letizia ha optado por no marcar tanto su figura en la zona de la cintura y dejar una silueta más natural y, por supuesto, cómoda. Ya tan solo con el corte del vestido, la caída se adapta perfectamente a sus curvas, por lo que no necesita acentuarla.

Pese a ser un vestido que necesitamos para protagonizar los mejores looks primaverales, desgraciadamente ya no está disponible. En su momento, esta prenda de Massimo Dutti costaba 99,95 euros, lo que consiguió que colgase el cartel de 'Sold Out' en muy poco tiempo y que siempre combina con unos salones marrones de Magrit.

El accesorio más 'punk' de Letizia

En cuanto a su 'look beauty' no ha arriesgado mucho y vuelve a apostar por un ahumado en tonos tierra muy favorecedor y un peinado trabajado con una ligera onda en las puntas. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención ha sido uno de sus accesorios.

Los "piercings" de la reina Getty Imagestip

De nuevo, la vemos utilizar los pendientes de efecto 'piercing', con los que consigue la ilusión de llevar tres aros dorados en cada oreja, cuando realmente solo es uno. Están hechos en oro rosa y diamantes y pertenecen a la firma Gold&Roses. Por supuesto, tampoco podía faltar su inseparable anillo de Coreterno, que ha logrado sustituir a la pieza de Karen Hallam.

La próxima vez que veamos a la reina, será el viernes y es que Letizia va a terminar la semana con doblete. Primero, en una audiencia a una representación de Code.org, con motivo del informe Observatorio de la Informática en España y, después, en la audiencia a una representación del Consejo Editorial de MagasIN.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.