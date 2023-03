Zapatos con dedos, tanga por fuera...: las cinco tendencias que NO nos pondríamos jamás

La moda es arte, expresión y creatividad. Es por ello que muchas veces lo que vemos en pasarela no llega a calar en el 'street style', aunque hay muchas otras que, sorprendentemente, y a pesar de ser tendencias llamativas, hay quien sí se atreve a llevarlas. Recopilamos las cinco tendencias que están triunfando este 2023 pero que jamás luciríamos en la calle.

1. Zapatillas con tacón

Fue durante el Mundial de Qatar cuando se hicieron virales. La imagen de una 'it girl' caminando por la calle con unas zapatillas algo diferentes, que acaparó la atención de los amantes de la moda, y no era para menos. En ella veíamos a la 'influencer' Sabina Jakubowicz llevando un look 'total blacjk' con unas zapatillas Nike con 'kitten heel'.

No es la primera vez que vemos este modelo de zapatillas, pues Balenciaga ya sacó su propia versión (y tampoco nos convenció). ¿Se trata de una moda pasajera para las mujeres más lanzadas y excéntricas o se quedará en el 'street style'?

Las zapatillas-tacón que acabarán gustándote Getty Images

2. 'No pants' (o salir a la calle en bragas)

Salir a la calle en braguitas es tendencia. Ya lo han hecho 'celebrities' como Bella Hadid o Kendall Jenner, así como 'influencers' como Chiara Ferragni o Leonie Hanne. Lo suelen llevar con tops a juego o con abrigos o americanas XL y botas, sin embargo para los días fríos no lo terminamos de ver. ¿Será un triunfo ahora que comienza la primavera? Firmas como Zara ya han incluido braguitas de 'street style' en sus colecciones.

Tendencia 'no pants' Getty Images

3. Vestidos 'body revealing'

Los vestidos que dibujan un cuerpo desnudo han sido grandes propuestas en pasarelas de firmas como Jean Paul Gaultier o Schiaparelli. Famosas como Cristina Pedroche, Nathy Peluso o Chiara Ferragni ya los han llevado, pero sabemos que solo son aptos para las más atrevidas.

4. 'Toe shoes'

Los zapatos que recrean los dedos de los pies (ya sean uno, dos o cinco) también están pisando fuerte este 2023. Sin duda se trata de una moda muy llamativa, pero quizá incluso demasiado.

Los zapatos que recrean los dedos de los pies son tendencia Getty

5. Tanga visible

Una tendencia que no solo arrasa entre las 'celebrities', sino que es un 'must' entre la generación Z. Básicamente consiste en llevar las tiras del tanga por fuera de los pantalones, de las faldas o de los vestidos. O bien optando por tiros bajos o bien subiendo estas tiras para que se vean más.

