Anne Igartiburu y Antonio Banderas son los referentes de estilo para los más jóvenes, según un estudio

La generación Z tiene a Billie Eilish, Rosalía, Harry Styles o Miley Cyrus como referentes de moda. Sin embargo, es bastante llamativo que nombres como los de Anne Igartiburu o Antonio Banderas se cuelen entre los iconos de estilo para los más jóvenes, pero así lo asegura un estudio publicado por Wallapop.

La plataforma ha puesto en marcha una campaña bajo el nombre Lo nuevo es de Boomers con la que pone en valor los hábitos de compra consciente de las generaciones más jóvenes, que demuestran que estrenar prendas ya no se lleva. Para ello, ha encuestado a más de 1.000 españoles de la generación 'millennial' y Z para conocer quiénes son para ellos los 'boomers' más estilosos, y sus gustos y preferencias a la hora de vestir.

Si hablamos de 'boomers' que son referentes de estilo para las generaciones más jóvenes, el actor malagueño Antonio Banderas y la modelo y presentadora Anne Igartiburu se llevan el título de favoritos. El 28% eligen a Antonio Banderas y el 21% a Anne Igartiburu, por encima de otros famosos como Isabel Preysler, Carmen Lomana, José Coronado o Alaska. Pero... ¿Qué tienen de especial estos famosos que les diferencia del resto?

Anne Igartiburu

A pesar de que son de generaciones completamente diferentes, Anne Igartiburu logra conectar con las más jóvenes gracias a su elegancia, feminidad y su atención a las tendencias. Pese a decantarse por una estética más clásica, la presentadora siempre está a la moda y nos sorprende con trajes de lentejuelas, vestidos vaporosos e incluso looks arriesgados en alfombras rojas.

Anne Igartiburu en la gala Starlite, 2018 WireImage/Getty Images

Antonio Banderas

El actor malagueño conquista gracias a sus looks atrevidos, juveniles y relajados, llegando a combinar sus mejores pantalones de vestir con una 'biker' de cuero negra que le da un aspecto muy rockero. Su estilo, sumado a su personalidad, lo convierten en un modelo a seguir para los jóvenes.

Antonio Banderas en la premiere de 'Competencia Oficial', 2022 WireImage/Getty Images

Las tendencias 'boomer' que más atraen a los jóvenes

En lo que a tendencias de moda se refiere, la gen Z y 'millennial' vuelven a estar de acuerdo. Según el estudio de Wallapop, una de las tendencias 'boomers' que más echan de menos ambas generaciones es la de llevar sombreros, el 40% de la gen Z y el 35% de los 'millennials' lo confirman. A esta tendencia le siguen las faldas con vuelo, que han sido elegidas por el 24% y el 23% de los más jóvenes.

Por otro lado, no podemos olvidar aquellas que llaman nuestra atención porque nos negamos rotundamente a ser sucumbidos por ellas, pero que tras un tiempo se convierten en un 'must' en nuestro armario. Este es el caso de los pantalones de campana, tendencia 'boomer' que el 41% los 'millennials' y el 45% de la gen Z aseguran haber caído en ella. Asimismo, las boinas son otra tendencia que inicialmente tuvo un no rotundo de ambas generaciones y que finalmente han entrado de lleno a sus armarios, sobre todo en los de los 'millennials'.

Hoy en día es fácil encontrar las tendencias de la temporada entre las nuevas colecciones textiles, pero si lo que buscamos es una prenda o accesorio concreto que en ese momento "no está de moda" la misión se complica. Por ello, las generaciones más jóvenes no dudan en recurrir a plataformas como Wallapop para conseguir moda reutilizada, y es que el 60% de la gen Z y 'millennial' asegura que si una prenda le gusta no le importa si es reutilizada o de primera mano.

