Esta es la razón por la que Rosamund Pike ha tapado su rostro con un tocado en los Globos de Oro: "Tenía la cara destrozada"

A tan solo una semana de haber empezado 2024, ya ha tenido lugar la primera alfombra roja del año. Por la 81ª edición de los Globos de Oro han pasado nuestras estrellas favoritas, donde han lucido sus mejores looks que, sin duda, adelantan las tendencias de las próximas temporadas. Sin embargo, hay algún que otro estilismo que ha llamado la atención por ser 'diferente' a lo habitual. Uno de ellos ha sido el de Rosamund Pike, nominada a Mejor actriz de reparto por Saltburn y quien ha sorprendido con un vestido de corte globo con transparencias y bordados de Dior, que ha completado con un curioso tocado con el que tapaba su rostro.

Precisamente ha sido este accesorio el que no ha pasado desapercibido y que, aunque bien podía tratarse de una decisión estilística personal de la británica, la realidad es que ha cubierto su cara de manera intencionada por un impactante motivo.

Qué hay detrás del tocado que Rosamund Pike ha llevado en los Globos de Oro

La propia Rosamund Pike ha desvelado la razón de cubrir su rostro en una noche tan especial como es la de los Globos de Oro. Tal y como ha contado, la británica tiene la cara destrozada porque tuvo un gran accidente de esquí en los días previos al evento.

La actriz, nominada a Mejor actriz de reparto por 'Saltburn', sorprende con un tocado negro a juego con su vestido. Gilbert Flores

"No quería que nadie me tocara la barbilla, tenía la cara destrozada", ha confesado la actriz en una entrevista antes de la gala. "El 26 de diciembre tenía toda la cara destrozada y pensé: "tengo que hacer algo"", ha añadido. De esta manera, la británica pensó rápidamente en una solución para su look de los Globos de Oro 2024. Por ello, ha lucido un tocado creado por Philip Treacy, especializado en este tipo de accesorios, diademas y sombreros, y que funcionaba a la perfección con el resto del estilismos.

Se trata de un velo muy elegante, protagonizado por bordados en negro a juego con el diseño y con un lazo en el extremo superior del mismo que, quizás, marque tendencia de cara a los eventos formales 2024.

