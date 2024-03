Paulina Rubio sí estuvo en los Oscar 2024 y sorprendió con un look emplumado

Los premios Oscar son sinónimo de 'glamour' y elegancia cada año. Sin embargo, los estilismos más sorprendentes no solo aparecen en la alfombra roja oficial de los galardones de la Academia de Cine, sino que tras la gala suceden distintas fiestas en las que los 'celebrities' acuden con looks impactantes.

Una de las fiestas que tuvo lugar durante la gala de los Oscars 2024 fue la que cada año celebra Elton John, reuniendo a grandes estrellas para el visionado de la cita cinematográfica organizado por la Elton John AIDS Foundation's con un objetivo benéfico: combatir el VIH.

Algunos de los conocidos rostros que no quisieron perderse el evento de Elton John fueron Julia Fox, Heidi Klum, Avril Lavigne, Paris Jackson, Sharon Stone o Kesha, entre otros. Sin embargo, una de las que consiguió llamar la atención con su estilismo fue Paulina Rubio, que apostó por un look de inspiración nupcial lleno de plumas.

El look emplumado de Paulina Rubio

Paulina Rubio impactó en la 'red carpet' de la fiesta de Elton John más comentada. Para posar en el 'photocall' lució un vestido blanco decorado con plumas a tono, de escote de palabra de honor y cuerpo corsetero con falda larga.

Se trata de un pieza de la firma Mikaeld, especializada en vestidos 'bridal', de fiesta e invitadas en la que han confiado otras 'celebrities' como Mariah Carey o Carrie Underwood.

Paulina lo llevó con su melena rubia suelta y peinada con una onda marcada, así como con un maquillaje en el que destaca un ahumado de ojos que enmarca su mirada.

El estilismo ha sido aplaudido por sus fans en redes sociales. Tras compartir una fotografía del look en Instagram, la cantante ha recibido cientos de comentarios de sus seguidores: "Es toda una reina", comenta una usuaria. "Siempre le saca buen provecho al vestir y lo hace espectacular" o "La más guapa de todas", añaden otras. Sin embargo, hay quien ha confesado que el look blanco no ha llamado lo suficientemente la atención: "Si hubiese sido el vestido de color negro, hubieses impactado más", opina una 'follower'.

El fallo de estilo de Paulina Rubio

A pesar de que la artista parece haber conquistado con su estilismo, realmente hay un detalle que no pasa desapercibido y que se trata de un fallo de estilo.

Parece que Paulina Rubio, en lugar de elegir unas joyas elegantes, ha optado por unas pulseras de hilo que tienen un estilo completamente diferente al resto del look. En una de las imágenes del 'photocall' en la que la cantante aparece lanzando un beso y se pueden apreciar estos accesorios de estilo festivalero que apuntan a ser tendencia este verano, pero que poco tienen que ver con el lujoso vestido y con la ocasión.

Paulina Rubio en la fiesta de Elton John AIDS Foundation 2024 Variety via Getty Images

