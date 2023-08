Pantalones cargo, vaqueros... Cinco tendencias que no sabías que venían del mundo laboral

El mundo de la moda está en constante movimiento. Las tendencias duran una o varias temporadas, y se convierten en 'pasado' en poco tiempo. Todas las marcas buscan diferenciarse, así que están siempre ofreciendo nuevas propuestas pensadas para que los diseños triunfen, se salgan de los esquemas y se conviertan en su sello, algo que ocurre tanto dentro como fuera de España.

También se da el caso de esas prendas que no se mueven de nuestro armario, porque no pasan de moda. Quizá se reinventan con distintos colores y estampados, pero siguen siendo esenciales para salvarnos de más de un 'qué me pongo'.

Estas prendas de las que hablamos son, por ejemplo, los vaqueros, los chalecos o las cazadoras, entre otras. Probablemente, algo que no sabías es que estas prendas se inspiraron en el sector laboral, es decir, fueron pensadas para la comodidad y la versatilidad en diferentes escenarios.

Desde Velilla Group, una empresa española con 70 años de experiencia en el mundo textil, han hecho una selección de diseños, que se han colado en nuestros armarios y en todos los escaparates, y que nacieron en un principio como uniforme de trabajo para muchos profesionales.

1. Los vaqueros

Esta prenda comodín, que tenemos todos, tiene su origen en los siglos XVII y XVIII, en la ciudad francesa de Nimes. Cuando la tela vaquera se consideraba simplemente un material resistente y práctico para vestir a los campesinos mientras realizaban sus labores en el campo.

Sin embargo, hay que esperar hasta 1973 cuando se crean los primeros vaqueros en California, destinados a ser parte de los uniformes de los trabajadores. A jornaleros del oeste americano, obreros y mineros, les gustaba llevar estas prendas porque eran fáciles de mantener y robustas para el trabajo.

Vaqueros Getty Images/iStockphoto

2. Los pantalones cargo

Esta prenda ha sido una de las últimas revoluciones en tendencia este último año. Quizá lo habías pensado ya por su similitud, pero te confirmamos que están inspirados en el uniforme militar del ejército británico y en los pantalones multibolsillos que utilizan los profesionales que emplean a diario varias herramientas para tenerlas a mano.

Pantalones cargo zara.com

3. Los monos

Los monos son una de las prendas más atemporales que podemos ver en el mundo de la moda. Ha cambiado su forma, tela y estilo en cada década, pero seguro que has llevado alguno por lo menos una vez en tu vida. Pues bien, esta prenda parte del típico uniforme que se utiliza en talleres de mecánica, pintura y automoción.

Mono Zara 'denim' y cargo zara.com

4. Las cazadoras

En todos sus materiales, de cuero, de piel o de tela vaquera, son sin duda la prenda clave del entretiempo. En este caso, su origen lo encontramos en el sector industrial, pensadas para proteger al máximo a los trabajadores que las llevaban.

Cazadoras DMITRY NAUMOV

5. Los colores fluorescentes

Las prendas de colores fluorescentes, son siempre tendencia ahora durante el verano, porque realzan el moreno. Están inspiradas en el uniforme de alta visibilidad, enfocado para proteger al usuario en situaciones de riesgo, cuando hay dificultades para ver. Hoy en día se han convertido en origen de colecciones de grandes marcas, como Zara, Moschino, Dior y Calvin Klein.

Bolso de Dior spotlight.launchmetrics

