Eugenia Martínez de Irujo recrea el baile de boda de la duquesa de Alba con una falda con la que enseña toda su ropa interior

Eugenia Martínez de Irujo demuestra la felicidad y la complicidad que comparte con Narcís Rebollo, su marido desde 2017. Ella misma nos ha enseñado en su Instagram cómo está disfrutando de sus vacaciones en Sancti Petri (Cádiz) bailando y riendo junto a su pareja mientras disfrutan del atardecer, después de hacer una parada por el Concert Music Festival, en Sancti Petri, para divertirse y disfrutar del último concierto de Alejandro Sanz en España.

En su parada por la ciudad andaluza, ha podido aprovechar el buen tiempo, sus vistas y su compañía, según señala la aristócrata en el 'post', "Noche... Puesta de sol... Y mi mejor cómplice. Te quiero".

Y aunque las fotos se han llevado casi toda nuestra atención, el look que ha elegido para animarse con este baile improvisado junto a su marido no se ha quedado atrás. Como referente del estilo 'boho-chic', Eugenia ha conseguido crear un look fresco y desenfadado, que acompaña siempre con un toque elegante y moderno.

En este caso, la clave del look ha sido la falda fluida, de corte midi, estampado floral en tonos verdes, de tiro bajo y lo más llamativo, transparencias que dejaban ver la ropa interior en color oscuro. Para combinarlo, ha elegido una blusa blanca de corte 'crop', con abertura en la espalda y manga larga y abullonada.

En cuanto a los accesorios, no te podemos decir nada más, porque parece que se ha tomado en serio estilo hippie y ha elegido ir descalza para disfrutar mejor del momento.

El baile de Eugenia que recuerda al de la duquesa de Alba en su boda

La expresión de 'tal palo, tal astilla' la cumple Eugenia Martínez de Irujo en estas fotos, ya que nos ha llevado a recordar con su baile a los pasos que tanto dieron de qué hablar en la boda de su madre, la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, con el empresario Alfonso Díez Carabantes, en 2011.

Y no somos las primeras en pensarlo, porque los comentarios de la foto que ella ha publicado bailando, también lo recalcan: "Mini Cayetana", "Te pareces a tu madre bailando", "Eres idéntica a tu madre, siempre tan alegre y espontánea".

La Duquesa de Alba en su boda D.R.

Elige la falda 'boho' que más se adapte a tu estilo

Eugenia nos ha dejado claro que esta falda estilo 'boho' es una prenda que se puede llevar a cualquier edad y que puedes usar para distintas ocasiones. Te puede arreglar para una noche de verano con unas cuñas y unas joyas llamativas o la puedes usar para una tarde de playa, aprovechando las transparencias con un bikini debajo.

No hemos podido averiguar de dónde es la falda de la aristócrata, pero si este es tu estilo o quieres empezar a probar con alguna prenda de este tipo, te damos algunas opciones similares para que puedas bailar y disfrutar cerca de la playa, igual que la duquesa de Montoro.

Esta falda midi de encaje la puede encontrar en Zara por 19,99 € (Ref. 5584/310), combinado con el top de una manga y unas sandalias planas negras o en tonos plata y la ropa interior adecuada, puede ser un look ideal para una cena de verano.

Falda midi de encaje de Zara zara.com

Si te gusta esta tendencia, pero eres más de falda corta, esta de Zara (19,95 € Ref. 0219/807) tiro alto, con cintura elástica, volantes y acabado asimétrico, entra dentro de este estilo hippie. Si además lo quieres combinar con el top del mismo estilo, tienes un conjunto perfecto para completar el look.

Falda asimétrica de Zara zara.com

