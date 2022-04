Los looks más extravagantes de los principales nominados a los premios Grammy 2022

Los Premios Grammy son la excusa perfecta que tienen las 'celebrities' de vestirse de la forma más extravagante posible y todos los años estamos atentos para ver con qué originalidad nos sorprende nuestro artista favorito.

Si bien dejan salir toda su creatividad en este evento tan señalado, hay otros que llevan la excentricidad como sello personal, convirtiéndose en parte de su personalidad. Es por eso que no se frenan a la hora de escoger un look que nos dejen a todos patidifusos, sea cual sea la ocasión o la alfombra roja de turno.

Como los Grammy de este año están a punto de celebrarse, vamos a repasar los 'outfits' más imposibles de los principales nominados y que han dejado huella en la historia de la moda.

Los looks más sonados

Lady Gaga con su traje de carne en los Video Music Awards del 2010. GTRES

No podíamos empezar esta lista con otra persona que no fuera Lady Gaga. La cantante está nominada a varios premios este año, incluyendo al álbum del año. Aunque nos ha sorprendido a lo largo de los años con looks loquísimos, sin embargo, el más impactante de todos fue el vestido de carne que llevó a los premios MTV Video Music Awards del 2010, zapatos y sombrerito de ternera incluidos.

Cardi B en los American Music Awards (AMA) del 2021. GTRES

Cardi B está nominada a mejor interpretación rap y seguro que la veremos en la alfombra roja con un look a la altura. Sin embargo, nos preguntamos si podrá superar al que llevó en los Grammy del 2019 a lo nacimiento de Venus o la máscara mortuoria de Schiaparelli con la que nos dio escalofríos el año pasado en los American Music Awards.

El rapero Lil Nas X, en la Gala MET 2021. JUSTIN LANE / EFE

Lil Nas X se juega el premio a mejor vídeo musical, canción del año y álbum del año, entre otros, por lo que estaremos expectantes para ver que llevará en una noche tan importante para él como esta. ¿Intentará pasar desapercibido por si vuelve a casa con las manos vacías o lo dará todo como con la armadura dorada de la Gala Met del 2021?

Saweetie en los BET Awards del 2021. GTRES

Saweetie es una de las nuevas caras que veremos pisar la alfombra roja de los Grammy y es que la rapera está nominada a mejor artista revelación, compitiendo con otros pesos pesados como Olivia Rodrigo, FINNEAS o The Kid Laroi. Aunque su carrera es todavía muy corta, ya nos ha dejado un look que merece posicionarse entre los más extravagantes, como el vestido "princesa Leia que baila danza del vientre" que llevó en los BET Awards del año pasado.

Billie Eilish en la alfombra roja de la Gala MET, en Nueva York. JUSTIN LANE / EFE

Otro look que no podemos olvidar es el de Billie Eilish en la Gala Met, donde unía al Hollywood clásico con las princesas Disney. Este año la artista está nominada a mejor álbum de pop vocal, mejor vídeo musical, mejor interpretación pop, canción del año, álbum del año y grabación del año. Ya con todo este reconocimiento por parte de la industria, es toda una ganadora.

Tyler, the Creator en la alfombra roja de los Grammy del 2020. GTRES

Quien también nos ha sorprendido en una alfombra roja es Tyler, the Creator. El rapero está nominado a mejor álbum de rap y mejor interpretación de rap melódica y en la misma gala de premios del 2020 nos sorprendió con un look de botones de hotel en rosa, maleta incluida, con el que se ganó el puesto entre los más inolvidables de la velada.

La cantante SZA en la Gala Met del 2018. GTRES

Si bien SZA no está nominada con una canción propia, su colaboración con Doja Cat en el tema 'Kiss me more' le hace optar a ganar en tres categorías diferentes. Aunque hay varios looks reseñables de la cantante, sin lugar a dudas nos quedamos con el 'outfit' angelical con el que nos bendijo en la Gala Met del 2018.

Doja Cat en los Premios Grammy del 2021. GTRES

Con tan solo 26 años y una carrera musical que nació en TikTok, Doja Cat está nominada en 6 categorías diferentes, entre las que se encuentran álbum del año, canción del año y mejor álbum de pop vocal. Aunque la cantante suele ser más arriesgada en sus conciertos, en la alfombra roja de los Grammy del 2021 nos dejó un vestido imposible de plumas que la hizo estar en boca de todos.

Ariana Grande en los Premios Grammy 2020. GTRES

Ariana Grande siempre suele ser conservadora en sus looks para las alfombras rojas, sin arriesgar demasiado. No obstante, el vestido estilo Cenicienta de Giambattista Valli con metros y metros y metros de tul nos dejó impresionados. Sin embargo, este año no ha sido muy prolífico para la cantante, ya que solo opta a los premios mejor interpretación pop y mejor álbum de pop vocal.

La cantante H.E.R en los Premios Grammy del 2020. GTRES

Gabriella «Gabi» Wilson, también conocida como H.E.R, ha arrasado este año con las nominaciones, teniendo un total de 8, como canción del año y álbum del año, entre otros. Con una larga carrera como la suya, no ha dejado muchos estilismos para el recuerdo, no obstante, uno de sus más locos fue el kimono con el que se presentó a los Grammy del 2020, con el que consiguió ser el centro de todas las miradas.

