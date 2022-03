A tan solo una semana de los Oscar, este domingo 3 de abril llega la entrega de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una edición 100% presencial con todas nuestras grandes estrellas de la música favoritas.

Estos son los premios más prestigiosos de la industria musical y reconocen a los artistas más destacados del mundillo. Actualmente, suman 105 categorías en 30 géneros de música, los cuales se otorgan por votación y no por índice de popularidad, a diferencia de los MTV Music Awards y los Billboard Music Awards.

Si bien ver como nuestro grupo o cantante favorito recibe tal galardón es uno de los mayores atractivos de la gala, lo cierto es que la alfombra roja le quita todo el protagonismo, donde la sobriedad brilla por su ausencia.

Lizzo en los Grammy del 2020. GTRES

En el 'photocall' los artistas lo dan todo con looks completamente extravagantes y originales, convirtiéndose en la alfombra roja más espectacular y esperada por la audiencia. A diferencia de los Oscar, la etiqueta es mucho más permisiva, dejando experimentar a los cantantes con distintos trajes o vestidos que jamás veríamos en otro sitio.

Este evento se ha vuelto tan importante para el mundo de la moda como lo puede ser la Gala MET, donde los artistas buscan mostrar su personalidad y estilo musical a través de la ropa, dando rienda suelta a su lado más 'fashionista'. Las más grandes y reconocidas estrellas se preparan durante horas para dejar huella con sus creaciones e inspiración única durante una noche llena de glamour, excentricidad y talento.

Los expertos en belleza tampoco dejan pasar una oportunidad como esta para hacer lucir a las estrellas con looks impresionantes que, al final, acaban convirtiéndose en tendencias de maquillaje.

Tanto el vestido como el maquillaje de Dua Lipa se convirtieron en grandes tendencias. GTRES

Sin embargo, aunque disfrutamos de los looks más glamurosos, el plato fuerte son las locuras de estilismos con las que se arriesgan, que o los amas o los odias, pero no hay término medio. Son estos looks los que más esperamos en la alfombra roja para ver con que extravagancia nos sorprenden año tras año.

Desde vestidos pro-Trump exigiendo que se construyera el muro hasta la belleza de Venus naciendo de una concha o un edredón por traje, los Grammy nunca han dejado de sorprendernos. Descubre en la galería de a continuación los looks más extravagantes de la historia de los Premios Grammy.