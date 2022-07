'Otoño is coming': estas son las tendencias más importantes para ir a la moda en la próxima temporada

Estamos a finales de julio, eso significa que en unos días volveremos a ver los anuncios de la vuelta al cole y, aunque es muy exasperante hablar de las tendencias de otoño cuando falta todavía un mes y medio para cambiar de estación, lo mejor es estar preparados para que luego no nos pille por sorpresa.

Durante la última edición de la Semana de la Moda, los diseñadores mostraron sobre la pasarela sus propuestas para la próxima temporada, con algunas tendencias que continúan y otras sorpresas algo controvertidas.

De los looks cómodos donde el chándal era el protagonista, pasamos a una moda más elaborada y con ciertos toques de fantasía que nos llevan a otra realidad, aunque siguen siendo práctica y sencilla de aplicar en el día a día. Este es nuestro repaso para que no te pierdas las tendencias más importantes que van a triunfar este próximo otoño.

El rosa

Valentino. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Si alguien dejó claro cuál sería el color de la temporada que viene, ese fue Valentino. Con una colección casi monocromática, la marca italiana trabajó con Pantone para crear un nuevo tono de rosa exclusivo: el Valentino Pink PP. La firma ha abandonado su clásico rojo para apostar por el fucsia, pero no ha sido la única: Carolina Herrera, Alexander McQueen y Blumarine también piensan que el rosa es el nuevo negro.

Estilo 'preppy'

Chanel. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

La estética 'old money' ha adquirido tanta popularidad en las redes sociales que ha conseguido traspasar las pantallas y llegar a las pasarelas. Gucci y Miu Miu apuestan por este estilo 'preppy' o pijo, pero Chanel lo convierte en un estilo de vida. Desde las botas de agua hasta el peinado con la raya a un lado y las puntas peinadas hacia dentro. La 'maison' francesa ha pensado en todo.

'Dominatrix'

Versace. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Muchas firmas han querido sacar a las calles la 'dark feminine energy' (energía femenina oscura) y dotar a las mujeres de poder, sensualidad y, sobre todo, actitud. El look 'dominatrix' busca exteriorizar esta fuerza con prendas ajustadas, corsés, cuero, 'total looks' en negro y, obviamente, el látex. Con esta tendencia se han atrevido firmas icónicas de este tipo de estética como Versace y Dolce & Gabbana, entre otras.

Futurismo

Dior. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Tras vivir una pandemia y tener la cartelera plagada de películas como Dune, Matrix y la nueva serie de Netflix, Resident Evil, es normal que la moda lo refleje con looks sacados de un futuro distópico. Balmain y Dior han apostado por esta estética en sus respectivas colecciones con cierta inspiración en Mad Max por las referencias al mundo de las carreras y el motor mezclados con gafas futuristas, prendas deconstruidas, abrigos muy largos y la presencia del cuero y látex bajo una paleta de color en la que no faltan los tonos tierra, blanco y, como no puede ser de otra manera, el negro.

Microfalda

Diesel. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Las microfaldas continuarán entre nosotros, al menos, una temporada más. Esta tendencia dosmilera encabezada por Blumarine y Miu Miu seguirá gozando de su popularidad este otoño, gozando del amparo de grandes firmas como Coperni, Jill Sanders y Diesel, que hace literal la expresión "falda cinturón".

Botas mosqueteras

Roberto Cavalli. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Las botas altas han dominado muchas de las pasarelas de la Semana de la Moda, convirtiéndose en el calzado ideal para acompañar a nuestras minifaldas o vestidos muy cortos. Este otoño la caña más baja se situará por encima de la rodilla y llegará hasta el muslo, como han pronosticado Alberta Ferretti, Cavalli o Elie Saab. Por otro lado, volverá la bota calcetín y la bota media, que tanto dio que hablar hace unos años, de la mano de firmas como Diesel, Armani o Raf Simons.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.