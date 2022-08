Nuria Roca estrena un bañador metalizado para aprovechar hasta el último rayo de sol del verano

Llega el final del verano y todos estamos tratando de aprovechar hasta el último segundo de él. Paseos por la playa, helados, cenas con amigos, tardes de piscina... Tanto nosotras como nuestras 'celebrities' favoritas estamos exprimiendo estos últimos resquicios de agosto. Algunas, como la presentadora Nuria Roca, nos han contado sus planes para disfrutar de estos días y empezar la vuelta a la rutina con buen pie.

Nuria compartía con sus seguidores unas historias de Instagram donde contaba que estaba retomando el deporte, dando ánimos a quién, como ella, está tratando de ponerse en forma. Como recompensa, la periodista ha pasado las horas finales de la tarde disfrutando de la piscina y de los últimos rayos de sol.

Para esta tarde de relax de final de verano, la presentadora ha estrenado un precioso bañador metalizado que ha enseñado en su publicación. Este bañador plateado pertenece a la colección 'swimwear' de una marca que ya era conocida para Nuria. Se trata de TCN Barcelona, una firma que diseña y produce en Cataluña todas las piezas de sus colecciones.

Esta pieza, con escote circular y espalda de nadadora, es la unión perfecta entre comodidad y elegancia, además de una prenda que sienta genial a cualquier tipo de cuerpo. Normalmente, este bañador de lujo tiene un precio de 200 euros, aunque actualmente está rebajado a 100 €. (Ref. SILVER-3-LAMI101V22)

Bañador metalizado TCN Barcelona

Este mismo modelo de bañador, parte de la colección Laminado, se puede adquirir en otros dos tonos: dorado y cobre. Lo mejor de esta prenda es, sin duda, el brillo de su tejido, que la hace la opción perfecta para las ocasiones más especiales del verano.

Si, como nosotras, te has enamorado de este bañador metalizado pero tus días de playa o piscina están llegando a su fin, no tienes de qué preocuparte. También se puede lucir junto con unos pantalones, haciendo la función de un body, de la misma forma que lo hizo la 'influencer' Vanesa Lorenzo con un bañador también de TCN Barcelona.

Vanesa Lorenzo llevando un bañador Laminado Instagram / @vanesalorenzo_

Esta firma 'made in Spain' no solo fabrica prendas de baño; tiene además una amplia colección formada por vestidos, camisas, prendas de punto, faldas de seda, trajes... No cabe duda de que la presentadora es fan de la firma y de sus creaciones. Antes de probar sus bañadores, Nuria ya había lucido algunas de sus prendas, como por ejemplo esta blusa que le acompañó a principios de verano.

