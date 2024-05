El nuevo conjunto 'plaga' de Zara que está agotadísimo y que causa controversia: "Menos mal que lo descambié ayer"

Cada verano, Zara lanza un par de prendas que no tardan en hacerse virales y, al final, acabamos viéndolas en todas partes. Si el año pasado fueron los pantalones 'culotte' de lino y estampado étnico, parece que, para esta temporada, lo que van a triunfar son las rayas.

Parece ser que el punto va a convertirse en nuestra obsesión este verano, ya que no paramos de encontrar este tipo de tejido en cualquier tienda que vayamos y, si ya es en un conjunto, el éxito está casi asegurado. Zara no ha perdido esta oportunidad -ni ninguna- y ha lanzado su propia versión que no ha tardado en agotarse, y es que a simple vista, su color y diseño lo hacen irresistible.

Se trata de un 'total look' de punto con rayas en color marrón y crudo, compuesto por un top corto sin mangas y cuello redondo (17,95 €/ ref: 8779/171) junto con unos pantalones a juego de tiro alto y pierna ancha (25,95 €/ ref: 8779/172) que, de primeras, crea una silueta muy favorecedora.

El look más amado y odiado de Zara

'Infuencers' como Amelia Bono, Isa Ramos y Yasmin Devonport ya han caído rendidas ante este conjunto, que ha llegado a tener un éxito tan grande que se ha agotado por completo en la página web, aunque todavía queda alguna talla suelta en tiendas físicas.

Sin embargo, si hay algo bueno de que una prenda viral se agote, es que tenemos muchas 'reviews' de ellas y, al parecer, con este conjunto no es oro todo lo que reluce. Si bien a la modelo del catálogo y a las 'influencers' les queda de maravilla, a muchas usuarias no les ha gustado nada.

Carmeron, la mujer que más sabe de Zara del mundo, nos descubrió este 'total look' en su cuenta de Instagram y, en los comentarios, casi todo lo que nos encontramos son críticas negativas hacia la calidad y 'fitting' de este estilismo. "Menos mal que lo descambié ayer y la chica de caja me dice '¿en serio? ¿No te gusta como queda?'", fue una de las críticas más indulgentes.

"Pues yo me lo probé y no me gustó mucho, se transparenta absolutamente todo, parece tejido de playa, y encima marca bastante, si tienes unas piernas superfinas sin casi forma sienta muy bien, pero si de lo contrario como yo tienes más anchura hace un efecto un poco raro y no me parece que me favorezca", dijo una usuaria.

"Yo lo he visto en tienda, y se le ve a una hasta el espíritu. Es muy transparente", "Lo tuve en la mano y casi lo cojo, menos mal", "Yo me lo probé y se lo compré a una vecina que es muy delgada, porque rayas y caderas… Me hacía caderazas", fueron las principales críticas. ¿Lo comprarías?

