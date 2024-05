Hailey Bieber anuncia su embarazo con un impresionante vestido de novia de encaje y transparencias y este es el motivo

Anoche las redes sociales explotaron, y es que después de meses de rumores, Hailey Bieber anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba embarazada. Tras casi 6 años de matrimonio junto a Justin Bieber, la 'influencer' de 27 años desveló la noticia de la forma más especial.

Desde que comenzaron a salir en 2018, la pareja no se ha separado, pese a las habladurías de que el cantante no había olvidado a su ex, que el día de la boda llamó a Selena Gomez o que se trataba de una unión de conveniencia para que Justin consiguiera la nacionalidad estadounidense. Con esta nueva publicación, la pareja no solo ha demostrado que todas estas personas estaban equivocadas, sino que están en uno de los mejores momentos de sus vidas.

Aunque la boda fue un tanto precipitada -se casaron tras dos meses de noviazgo-, la celebraron por todo lo alto. Hailey, por entonces Baldwin, escogió un impresionante diseño de encaje, acorsetado y con escote bardot, diseñado por Virgil Abloh cuando era director creativo de Louis Vuitton. Un vestido que, a día de hoy, sigue estando en plena tendencia.

El vestido más especial de Hailey Bieber

Para otro de los días más importantes de su vida, la 'influencer' ha vuelto a confiar en el blanco, pero no en un look cualquiera, ya que ha utilizado un look de Saint Laurent de inspiración nupcial por un buen motivo.

A diferencia de Dulceida, que subió una foto con las ecografías, la dueña de Rhode Skin nos ha desvelado su embarazo con un vídeo y varias fotografías en las que también aparece Justin Bieber, aunque es el quién aprieta el botón de la cámara.

El vestido que ha escogido un vestido blanco de encaje con el velo enrollado en la cabeza a juego, manga larga y escote bardot, aunque más sencillo y cómodo que el que llevó el día de su boda, dejando ver su incipiente barriguita, puesto que, según confirmó un representante de Hailey Bieber a The Associated Press el pasado jueves, la 'influencer' está embarazada de poco más de seis meses.

Justin y Hailey Bieber confirman su embarazo @haileybieber

Que haya vuelto a llevar un vestido de novia tiene un motivo, y es que además de aprovechar para anunciar su embarazo durante su escapada a Hawái, Hailey y Justin Bieber han renovado sus votos en una ceremonia muy emotiva.

Aunque todavía no se sabe el sexo del bebé, se espera que nazca a principios de este verano y solo podemos decir, ¡enhorabuena!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.