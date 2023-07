Estas son las nuevas sandalias de tacón que se ha comprado Marta Sánchez y parecen de lujo

Una sandalia con un poco de tacón y abierta es un imprescindible en tu armario, tanto para el día a día como para recurrir a ellas en algún evento que prefiramos estar más cómodas, ya que, este accesorio puede elevar un look de camiseta blanca y 'jeans' y darle protagonismo a un vestido de noche.

La cantante Marta Sánchez nos ha descubierto una opción ideal de zapatos para conseguir nuestro comodín perfecto: atemporal, cómodos y estilosos. Este modelo de la marca It Shoes tiene además tres colores para elegir: negros para tener una opción combinable (224,95 €), en verde flúor para darle un toque más especial (112,95 €) y en azul metalizado (112,95 €) para darle un punto moderno al look.

Estas sandalias que nos enseña la intérprete de Soy yo, podrían salir perfectamente del armario de Carrie Bradshaw, pero nosotras podemos conseguirlas sin gastarnos tanto dinero como ella.

Pensando en cuál de las opciones elegir, Marta al final se ha decantado por los verdes flúor, que iban muy bien con su look 'casual', para darle estilo distinto a un 'outfit' para el día a día.

Además, le vienen genial para este verano, con el color flúor que resalta el moreno y hace que destaque este accesorio todavía más. Combinado con prendas de colores neutros y un 'total look' de un color, puede crear un estilismo sencillo pero, superespecial.

It Jacqueline green Las Vegas It Shoes

Además, este modelo cumple con varias tendencias que vemos en el panorama de la moda, con un toque vintage, colores llamativos, un empeine cuadrado y abierto y un tacón medio sin tener que recurrir a alturas imposibles. No son los más económicos que vas a encontrar, pero con este tipo de zapatos, práctico y que no pasa de moda, quizá es mejor invertir un poco más para poder usarlo en varias temporadas. Y además, ahora están en rebajas.

Este modelo no hemos parado de verlo en 'celebrities' y referentes de moda como Hailey Bieber, con diferentes looks y para distintas ocasiones, probablemente los suyos son de firmas poco asequibles, pero estos se acercan bastante al mismo modelo. Si quieres verte estilizada, y volver al mundo de los tacones, pero sin ceder a la comodidad prueba con este estilo, que no vamos a parar de ver este verano.

Hailey Bieber D.R.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.