Novedades de Zara para una vuelta a la oficina elegante: del vestido más favorecedor hasta el mono viral

Pese a que en España las altas temperaturas se niegan a abandonarnos, nosotras ya estamos en 'modo otoño' gracias a la 'vuelta al cole' y el regreso a la oficina. Para muchos, este mes es más año nuevo que el propio enero, por lo que ya estamos comprando las agendas para el nuevo curso, haciendo propósitos y, la tradición más antigua de todas, apuntándonos al gimnasio.

Por supuesto, no hay nada que grite más otoño que un buen cambio de armario o, al menos, añadir algunas prendas estrella que sean la última tendencia. Para que la rentrée se haga más amena, hemos seleccionado alguna de las últimas novedades de Zara volver a la oficina de la forma más elegante.

Vestido cruzado

Vestido cruzado ZW Collection Zara

La primera que nos ha llamado la atención es este vestido midi, marrón oscuro y sin mangas. Mientras que el color es perfecto para realzar el bronceado, el plisado con un botón en la cintura consigue ese 'efecto tipazo' que tanto nos gusta (49,95 € ref: 8368/414).

Falda capa asimétrica

Falda capa asimétrica Zara

Entre las tendencias de este año nos encontramos con los vestidos y faldas asimétricas, que darán ese toque diferente, pero distinguido, a nuestros looks elegantes. Zara nos propone un diseño en color berenjena de tiro alto y más largo en los laterales (29,95 € ref: 9878/260).

Camisa satinada con perlas

Camisa satinada perlas Zara

Las camisas blancas son un básico y tener más de una en el armario es todo un acierto. No obstante, no todas tienen que ser la típica entallada u 'oversize', también podemos jugar con los tejidos, las formas y los adornos. La firma nos propone una camisa satinada con detalle de perlas en el cuello, que la hacen más femenina y adorable (27,95 € ref: 1165/176).

'Blazer' de tweed

Blazer cruzada estructura Zara

En el entretiempo, las chaquetas son imprescindibles, por lo que tener el 'blazer' perfecto es algo de suma importancia. Si todavía no tienes la tuya, una opción es esta de diseño cruzado en tweed negro y botones dorados con relieve (55,95 € ref: 7609/517).

Bailarinas

Bailarina efecto charol Zara

No nos podemos olvidar del calzado. Si no te gustan los tacones, las bailarinas han venido como tendencia para solucionarnos cualquier look 'working girl' con mucho estilo. Las blancas acharoladas se han hecho virales, y lo cierto es que pega con cualquier cosa (22,95 € ref: 3512/210).

Vestido negro

Vestido midi poliamida Zara

Otro imprescindible en el armario es un vestido midi negro. Ya sea un día normal en la oficina, tengas una reunión de trabajo o una comida importante, nunca te va a fallar. Las tendencias ahora marcan un cuello redondo, diseño entallado y manga caída (19,95 € ref: 3641/815).

Falda midi con abertura

Falda midi abertura Zara

Podemos darle una vuelta a la falda lápiz tradicional atreviéndonos con una que tenga aberturas en un lateral. No solo suelen ser más favorecedoras, sino que se adapta más a las tendencias de ahora. Esta de Zara es de diseño cruzado y talle alto (25,95 € ref: 3897/162).

Mono largo

Mono largo pantalón pareo Zara

Si quieres un look original, pero elegante, hemos encontrado entre las novedades la prenda estrella de la temporada. Este mono azul marino, que se ha hecho viral en redes, tiene escote 'strapless' y un delantero cruzado tipo pareo que acompaña a una pernera ancha, creando una silueta muy favorecedora (45,95 € ref: 6962/223).

