Mirada desafiante, look dosmilero y cuerpo de halterofilia: la impactante portada de Nicole Kidman

La palabra que nos viene a la mente está clara: impactante. Esa es la mejor forma de definir la nueva sesión de fotos que la actriz Nicole Kidman, a sus 55 años, ha protagonizado para la revista británica Perfect.

En la portada de la que será la próxima entrega de The Perfect Magazine, Nicole ha posado mirando a la cámara, desafiante, y mostrando sus musculosos bíceps con orgullo. Aunque llame la atención, su buena forma física no nos debería sorprender. Ya en numerosas ocasiones, ha reconocido una gran pasión por el entrenamiento con peso, un ejercicio físico que trata "de mezclarlo con deportes, correr, yoga e incluso simplemente salir a caminar" con su marido y sus hijas, como aseguró para el periódico Los Angeles Times.

Portada de Perfect Magazine @theperfectmagazine

Esta sesión de fotos forma parte de la tercera publicación de la revista Perfect, que saldrá a la luz en septiembre de este año. Otras figuras conocidas aparecerán también en ella. Algunos de ellos son Julia Fox o Jeremy O. Harris, que, como Nicole, también se han puesto ante las cámaras de Zhong Lin, el fotógrafo encargado de la sesión.

'Naked dress' y mini faldas XS

Aunque lo primero que llama la atención y de lo que todo el mundo habla es la increíble forma física de la actriz, hay mucho más detrás de estas imágenes. Sus atrevidos looks son otra de las razones por las que las redes no dejan de hablar de estas imágenes. Nunca antes habíamos visto a Kidman lucir un look así, mucho más arriesgado que el clásico y sofisticado estilo al que nos tiene acostumbrados.

El encargado de vestirla ha sido Glenn Martens, diseñador de la firma Diesel, marca que ha aportado sus diseños a la sesión. Con la tendencia Y2K (dosmilera) por bandera, el diseñador ha escogido piezas originales y extravagantes que nos recuerdan a los looks más rompedores de principios de siglo.

Un 'total denim look', tops con diseños moteros y minifaldas forman estos estilismos que han revolucionado a los amantes de la moda. Una vez más, este tipo de publicaciones confirman lo inevitable. La moda es cíclica y, lo que se llevaba hace dos décadas, viene para invadir las tendencias actuales.

Entre sus looks también encontramos un atrevido vestido que dibuja un cuerpo desnudo, una silueta que ya vimos en las pasarelas y que se ha convertido en una constante entre las 'celebrities'.

La trayectoria de Nicole Kidman ha estado siempre muy ligada al mundo de la moda, especialmente al de la alta. En los últimos años, la relación ha sido más estrecha incluso. Hace solo unas semanas Balenciaga contó con ella para desfilar en la presentación de su nueva colección de Alta Costura en París, con un llamativo vestido plateado, formando parte de un exclusivo casting que también contó con Kim Kardashian y Dua Lipa.

