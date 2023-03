La Fashion Week de París continúa con sus pasarelas, con las marcas más prestigiosas de la industria de la alta costura, presentando sus colecciones prêt-à-porter Otoño/Invierno 2023-2024. Chanel ha sido la protagonista del penúltimo día de esta Semana de la Moda, un desfile que ha contado con el apoyo de todas sus embajadoras arropando la propuesta en el 'front row'.

Entre las invitadas hemos podido ver caras muy conocidas, entre ellas Penélope Cruz, la mejor representante del estilo de la maison. La actriz española no se pierde un desfile de la firma y defiende como nadie las propuestas estilísticas de la casa de moda francesa.

Cuando hablamos de Chanel, es casi obligatorio mencionar el tweed. Es el tejido estrella de la firma y Penélope lo lleva mejor que nadie, con conjuntos, americanas y otras prendas que sacan el máximo partido a este tipo de tejido. En esta ocasión Cruz ha elegido una pieza de lo más original, que consigue rejuvenecer este tejido de lana que nos recuerda a las chaquetas más vintage del armario de nuestros padres.

Penélope, que es una gran defensora de las mini faldas, ha apostado esta vez por un look de tweed en esa línea. La actriz llegó al photocall de la pasarela de Chanel con una prenda que mezcla un mini vestido y una americana, fruncida en la zona del pecho y con una falda en forma de 'A'. Este vestido, de corte arriesgado, está hecho con un tejido de tweed en color azul con discretas pinceladas de morado y rosa.

Penélope Cruz en el desfile de Chanel en París Getty Images

Pero el toque más original lo ha dado el bordado de plumas de colores que decoraban la falda de este vestido corto. Bajo un cinturón que marcaba la cintura de la actriz, un cinturón-joya muy similar al que le vimos llevar en la premiere de L'Immensita, colgaban unas plumas multicolor que le daban un efecto 'sobrefalda'.

Para completar el look, Penélope ha escogido unos accesorios en color negro, unos sencillos tacones y un bolso de mano que daban todo el protagonismo al diseño de Chanel.

Reinventando un clásico de Chanel

El look de la actriz no ha podido dar más en el clavo. El tweed ha sido un claro protagonista del desfile otoño-invierno 2024 de Chanel, con conjuntos de minifaldas y americanas cortas que recordaban, y mucho, al look que Penélope ha lucido en el 'front row'.

Desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París Imaxtree

En esta presentación de la firma en pleno corazón de París, los iconos más atemporales de la maison han sido los protagonistas. El desfile de esta Semana de la Moda parisina ha confirmado el deseo de Virginie Viard, directora creativa de la casa desde el año 2019, de rendir de nuevo homenaje a los códigos de la firma. Además del tweed, la combinación de blanco y negro y la camelia, flor legendaria asociada a la identidad de Chanel, han sido los protagonistas.

El blanco y negro, binomio mítico de la casa, llenó la pasarela con brigos XXL, trajes y americanas de corte amplio se vistieron de estos dos colores neutros, acompañados de toques muy sutiles en rosa, morado y rojo.

La camelia, flor icono de la firma, ha sido el centro del 'show'. Desde el previo al desfile en las redes sociales hasta la puesta en escena, con una enorme flor en color rojo en el centro de la pasarela.

