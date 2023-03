Florence Pugh se apunta a la tendencia 'no pants' y llega en sudadera y bragas al desfile de Valentino

Florence Pugh se ha convertido en una de nuestras actrices favoritas en cuestión de estilo. La protagonista de Don't Worry Darling siempre lo borda en las alfombras rojas, donde nunca pasa desapercibida, tanto en entregas de premios, festivales, eventos o desfiles. La última vez que la vimos posar en el 'photocall' de un diseñador fue en el de Valentino en verano del año pasado, protagonizando una de las grandes polémicas del 2022.

En aquella ocasión, la actriz llevó un vestido rosa transparente que dejaba a la vista su pecho, adelantándose a las tendencias que ahora no dejamos de ver tanto en pasarelas como alfombras rojas. Esta prenda le generó una gran de comentarios negativos sobre su tamaño, por lo que Pugh se vio obligada a hacer un alegato sobre el amor propio y el 'body-positive' en su cuenta de Instagram.

"No es la primera vez y ciertamente no será la última que una mujer escuche lo que está mal de cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres. Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los 'defectos' que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años", escribía la actriz.

Ahora, casi 8 meses después, Florence ha vuelto a presentarse en el desfile de Valentino FW23 con otra prenda transparente que dejaba a la vista su ropa interior. Sin embargo, la reacción ha sido completamente diferente y todos han alabado el insólito look de la actriz.

Florence Pugh en el desfile de Valentino FW23 Marc Piasecki/Getty Images

La estrella se ha decantado por dos de las grandes tendencias de la temporada: la ropa completamente transparente y el 'no pants', presentándose en bragas al desfile de la nueva colección de Valentino FW23.

Florence ha sabido coger un conjunto extremadamente casero y hacerlo 'fashion', porque ¿quién no va en sudadera y bragas por su casa? Para apañar el look, lo ha conjuntado con una falda transparente de Valentino con detalles plateados que le daban el toque perfecto a todo el 'outfit'. Sin embargo, el secreto estaba en los accesorios. El bolso y el collar de brillantes conseguían elevar el look completo, pasando de un estilo 'comfy' a otro de alfombra roja.

Como era de esperar, la actriz se ha convertido en Trending Topic y no se ha parado de comentar su look, sin embargo, no por lo que podíamos esperar. Debido a la naturaleza de su conjunto, el tanga que Florence llevaba dejaba a la vista el trabajado culo de la artista y claro, todo el mundo se volvió loco a comentar.

Si ya nos había enamorado con su abdomen de acero en Black Widow, ahora nos sorprende con esta parte de su anatomía y nos deja esperando a que su entrenador personal filtre su rutina para copiarla.

