Este fin de semana han tenido lugar los Nickelodeon Kids' Choice Awards, unos premios celebrados en el teatro Microsoft de Los Ángeles y cuya alfombra roja estuvo llena de caras conocidas. En estos galardones el voto de los niños y adolescentes se convierte en fundamental, pues eligen a sus estrellas preferidas del canal infantil que da nombre a los premios.

Una de las invitadas más esperadas del evento ha sido la modelo y presentadora Heidi Klum, que acudía como nominada por los programas America's Got Talent y MasterChef Junior. A sus 49 años, la modelo alemana apareció con un conjunto de dos piezas con el que ha acaparado todo el protagonismo.

Este look va muy acorde con estilo de la modelo, a caballo entre la elegancia y la modernidad, siempre con un aire de lo más rejuvenecedor. Sin duda, y como demuestra con este look, la 'top model' no le teme a llevar diseños que potencien su figura y su sensualidad (que no es poca).

Un conjunto con escotazo y corazones inflables

Klum acudió al Microsoft Theatre de Los Ángeles con un look completo de Moschino, diseñado por el director creativo Jeremy Scott para la colección primavera 2023 de la marca. El conjunto está conformado por una minifalda negra fruncida de corte irregular y un top corto sin tirantes, con escote redondeado. Ambas prendas estaban cubiertas con un dulce estampado de flores y corazones rojos y blancos, con el toque final de dos corazones rojos que imitaban la textura y la forma de flotadores de piscina.

Heidi Klum en los Nickelodeon Kids' Choice Awards FilmMagic

La modelo alemana acaparó todo el protagonismo de la "alfombra naranja" con este look, una mezcla entre un estilo retro y un toque humorístico. La presentadora también llevaba bolso y calzado a juego, todo coronado con los mismos flotadores en forma de corazón. Por supuesto, los pendientes que Klum eligió para la ocasión también tenían forma de corazón y color rojo, redondeando un estilismo que cuida cada detalle.

