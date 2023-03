El 'total look' de tigresa con el que Zendaya triunfa en París: un sujetador mini y 'animal print' de pies a cabeza

Más allá de a la generación Z, Zendaya ha logrado posicionarse como un icono de estilo para mujeres cualquier edad, aunque siempre luciendo las prendas y tendencias más atrevidas (y con más estilo que nadie). La actriz no ha faltado a su cita de la Semana de la Moda de París, y ha cautivado con un llamativo 'total look' de estampado de tigre para acudir como invitada al desfile de otoño-invierno 2023 de Louis Vuitton.

Como era de esperar, la protagonista de Euphoria estuvo sentada en el 'front row' del desfile y llevó un estilismo apto para la ocasión: un sujetador de tamaño micro en forma de triángulo de color negro y un conjunto con estampado animal de tigre, que sin duda es una de sus elecciones más salvajes.

El 'total look' está formado por una blazer de terciopelo marrón y negro con la solapa rematada en efecto cuero negro, que además ha combinado con unas botas totalmente a juego, hechas con el mismo terciopelo y estampado de tigre de caña alta hasta la rodilla y con tacón.

Al look, Zendaya añadió un cinturón negro con hebilla dorada y colgantes de oro rosa. Por supuesto, se trata de un look firmado por Louis Vuitton y obra de la estilista Law Roach.

En la imagen que ha compartido la propia actriz en Instagram, se puede apreciar que ha apostado por una manicura negra, que funciona a la perfección con el resto del look, así como con la melena suelta peinada con volumen, que exagera ese toque salvaje que ya tiene el look. No obstante, estas prendas no han sido vistas de momento en la pasarela de la casa francesa de moda, por lo que no se descarta que hayan sido creadas de manera personalizada para la actriz.

Al espectáculo acudieron otras celebridades como Serena Williams, Emma Stone o Sophie Turner, entre otras.

