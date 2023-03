Lady Gaga en los Oscar 2023: de ser la mejor vestida a actuar en zapatillas, vaqueros rotos y sin maquillaje

Que Lady Gaga sea una habitual en los premios Oscar es algo a lo que ya estamos acostumbradas, ya sea por una nominación o por alguna actuación durante la gala. Como siempre, sus posados en la alfombra roja son los más esperados, ya que, a diferencia de los looks de sus inicios, siempre destaca por su elegancia, y esta vez tampoco ha defraudado.

Ayer, la ganadora del Oscar a la mejor canción original en el 2019 por Shallow, hizo su aparición con un atrevido vestido de Versace —perteneciente a la colección otoño-invierno 23/24— negro con detalles de tul, pecho tipo 'bullet' y un corte a la cadera que favorecía a la delgada figura de la cantante. Al igual que las demás invitadas, lo acompañó con unas joyas plateadas, prediciendo la caída del dorado como tendencia.

En su maquillaje también arriesgó (y puede que demasiado) con un look donde no faltaba de nada: un ahumado potente con delineador, colorete efecto 'lifting', 'bronzer' para dar algo de color a su piel y un pintalabios de efecto gloss en un rojo brillante.

La estrella musical no podía faltar en los posados previos (Getty Images)

Con este look no tardó en ser una de las mejor vestidas de la noche, compartiendo este "galardón" junto a Cara Delevingne, Sandra Oh, Rihanna, Salma Hayek y Jessica Chastain. No obstante, cuando salió a interpretar Hold My Hand, su tema de la película Top Gun: Maverick por el que estaba nominada, nos dio una gran sorpresa.

La escenografía era bastante sencilla: dos sillas, un guitarrista, un foco y ella, algo completamente opuesto al look con el que se había presentado anteriormente en la alfombra roja, por lo que decidió dar una vuelta a su vestuario.

La artista no solo salió a cantar al escenario de los Oscar sin una gota de maquillaje, también lo hizo con un conjunto extremadamente simple que, incluso, podríamos llevar nosotras para pasear al perro.

Lady Gaga actuó en los Premios Oscar 2023 Lady Gaga actuó en los Premios Oscar 2023 / Atlas

Con unas zapatillas, vaqueros rotos y sin maquillaje se subió Lady Gaga al escenario para su actuación, dejando tanto al público como a los espectadores atónitos. Del glamour hollywoodiense pasó a un vestuario mucho más mundano, sumando un extra de vulnerabilidad a su actuación.

Después de la interpretación de Hold My Hand, podríamos pensar que Gaga llevaría un look mucho más relajado, aunque se cambiase de ropa para no romper con el protocolo. Sin embargo, la cantante volvió al glamour con un vestido 'halter' con encaje y un maquillaje elegante que enfatizaba su belleza.

