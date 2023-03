Cara Delevingne reaparece en los Oscar 2023 desintoxicada y se convierte en la mejor vestida de la noche

Este domingo, Los Ángeles volvían a convertirse en la cuna del glamour con su despliegue anual de la alfombra roja de los premios Oscar. El teatro Dolby acogió de nuevo esta gala, la número 95, para ser exactos, consiguiendo que el mundo entero estuviese pendiente tanto de su alfombra roja (o 'champagne', en este caso) como de lo que pasaba dentro.

Entre los posados más esperados de la noche, estaban, por supuesto, el de Jamie Lee Curtis (ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto), Florence Pugh o Lady Gaga, pero el más impactante de todos, sin lugar a dudas, fue el de Cara Delevingne.

El 2022 no fue el mejor año para la modelo. Tras varias fotos de Margot Robbie saliendo de la casa de Delevingne desencajada y secándose las lágrimas, todos temían por el estado de la inglesa. Las fotos del aeropuerto Van Nuys confirmaron lo que muchos ya temían y es que el aspecto desliñado de Cara y el comportamiento errático y agresivo que presentaba, solo podía significar que había estado abusando de las drogas.

Después de verla en ese estado, muchos se han sorprendido al ver a Cara Delevingne no solo posando en la alfombra roja, sino siendo la mejor vestida de la noche con un increíble vestido rojo.

Cara Delevingne de rojo radiante en el posado (y con aspecto recuperado) Getty Images

La modelo ha confiado en Elie Saab Couture –de la colección otoño invierno 2021– para esta reaparición, con un posado a lo Angelina Jolie que nos ha dejado a todos sin habla por su extraordinaria recuperación tras el incidente de este verano. Se trata de un diseño de escote asimétrico coronado por una gran flor abullonada como manga y una falda con mucho volumen cuya abertura lateral dejaba a la vista la tonificada pierna de la modelo.

Dejó que el vestido tuviera todo el protagonismo con un recogido sencillo (un moño bajo muy pulido con la raya a un lado) y unas joyas plateadas de Bulgari que acompañaban a la prenda sin opacarla, dando un toque de brillo a todo el look.

Llama la atención el contraste con las últimas fotos virales Cara en septiembre del año pasado, momento en el que, según confirma la modelo a Vogue, había tocado fondo: "Me encontraba bien y pensaba que lo estaba pasando realmente bien y llegó un momento que dije 'no me veo bien', pero a veces necesitas estos golpes de realidad, así que de alguna manera estas fotos son algo de lo que tengo que sentirme agradecida".

Cara Delevingne en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 Getty Images

Sin embargo, no todo quedó en la alfombra 'champagne', la inglesa también lo dio todo en la fiesta post-oscar de Vanity Fair con un diseño de Del Core acorsetado con una gasa blanca que envolvía todo su cuerpo y creaba uno de los vestidos más bonitos de la fiesta.

Con este doblete, la inglesa no solo ha conseguido un regreso por todo lo alto, sino que ha demostrado que una recuperación es posible, ya que, según cuenta, lleva 4 meses sobria: "Estas han sido mis primeras Navidades sobria, mi primer Fin de Año sobria. Y la verdad es que han sido las mejores fiestas que he vivido".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.