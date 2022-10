Los abrigos rosas, las alfombras rojas y los 'lookazos low cost' no nos hablan solo de moda

Cuando el otro día se puso a la venta una colección cápsula diseñada por Paula Echeverría había colas antes de abrir la tienda de la marca en la Gran Vía de Madrid para hacerse con la pieza estrella de la colección: un abrigo rosa (que por cierto no está agotado y puedes encontrar en numerosas tiendas).

Unos metros más allá, prácticamente en la misma calle, el futbolista Antoine Griezmann protagoniza la campaña masculina de otra cadena de ropa. La cantante Nathy Pelusso colapsó una de las plazas más céntricas de la capital para presentar otra campaña unos días antes. Cada vez que Doña Letizia se pone un vestido de marca española las ventas se disparan. Lo mismo pasa con un gran número de influencers.

En la época de la inmediatez y del shopping online lo mismo puede ser referente un 'Balón de Oro' (Benzemá también es imagen de Fendi), que una chica que fue contigo al cole y que se ha hecho famosa por conjuntar bien modelitos low cost. Todo esto está muy bien siempre que no perdamos el norte.

Si tu ídolo se pone a dieta...

Por aquí hemos hablado ya alguna vez que no he llegado a entender el éxito de las hermanas Kardashian, pero ahí están reventando las listas de las más exitosas (y más ricas). A raíz de esto, en Estados Unidos en las últimas semanas andan preocupados porque la mayor del clan ha adelgazado muchísimo en muy poco tiempo. Recordad que todo empezó para ponerse el vestido de Marylin Monroe para una gala del MET. Le debió coger el gustillo a eso de envolverse en plástico y dejar de comer y en las últimas imágenes parece que ha perdido sus características curvas.

Kim Kardashian en la gala MET 2022.

Al mismo tiempo muchas marcas de moda han vuelto a recuperar estilos que nos recuerdan a finales de los 90 y principios del nuevo siglo con modelos muy altas y muy delgadas. Las alarmas se han disparado y lo cierto es que lo entiendo. Que una estrella te encandile para comprar un par de zapatos más, no tiene mucho drama. Que lo haga para que entres en una espiral de dietas, gimnasios y cintas métricas no me parece tan bien.

Según los últimos datos del INE, en España, los casos de anorexia y bulimia han aumentado un 30% desde la pandemia. Los expertos coinciden en que el uso de pantalla potencia la comparación de cuerpos y esto hace que siempre salgamos perdiendo. Para evitar que esto se propague en Inglaterra han prohibido el uso de filtros de Instagram a marcas e influencers de productos de belleza. Aquí, en España, desde el Congreso, se ha pedido entrar a regular este tipo de ficciones sociales que muchos hacen pasar por reales. A mí, con más de 40 años y mucho ya vivido, me cuesta diferenciar muchas veces que es verdad y que no, no me quiero ni imaginar lo que debe de sufrir una adolescente en pleno cambio corporal y con la cara llena de acné cuando ve a mujeres que apenas llegan a los veinte bailar el último Tik Tok de moda con piernas eternas y una piel radiante. Complicado de sobrellevar.

Nunca he sido partidaria de prohibiciones ni regulaciones, prefiero la educación, la reflexión y sobre todo la sinceridad. Para eso es necesario que los que somos más mayores, y los que tienen más voz, cuenten las cosas como son. Que compartamos la realidad de un buen maquillaje, una iluminación cuidada, una pose estudiada y, quizá, un leve retoque de photoshop. No queréis verme como estoy ahora mismo mientras escribo esta columna. Dentro de unas horas, tras pasar por 'chapa y pintura' y sentada en un plató de televisión seré prácticamente otra persona.

Enseñemos las dos cosas. Compartamos lo bueno, lo bonito, pero también el proceso de llegar hasta allí. Que si influimos sea para algo positivo. Que si te siguen en redes, quieran comprar algo más que tu abrigo rosa, que es para lo que te pagan. Y aquí es donde se cierra el círculo y recupero a Paula Echevarría, a Griezmann y a Pelusso, a ellos y a todos los que como ellos son referentes de millones de personas. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. No nos olvidemos nunca de eso. Cuidemos los mensajes, los explícitos y los que no.