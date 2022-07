Las consecuencias de la estricta dieta que Kim Kardashian siguió para lucir el vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala

Kim Kardashian es una máquina de hacer titulares, es por ello que su polémica aparición en la MET Gala, con el icónico vestido que Marilyn Monroe utilizó para interpretar Happy Birthday Mr. President, sigue dando que hablar.

La fundadora de SKIMS se sometió a una estricta dieta durante tres semanas para adelgazar ocho kilos antes de la gala, con el fin de lucir el famoso vestido a la perfección.

"Me lo probé y no me quedaba bien y dije: 'Dame tres semanas'. Tuve que perder 8 kilos hasta hoy", confesó Kim a LaLa Anthony, corresponsal de Vogue, en la alfombra roja.

"Fue un gran reto. Era como un papel de película. Estaba decidida a encajar en él. No he tomado carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas", declaró la celebrity.

La empresaria se sometió a un régimen basado en la ingesta de verduras, únicamente, aunque Kim ingirió carne justo antes del evento, hecho que le propició un brote de psoriasis por todo el cuerpo.

"Me dio artritis psoriásica, así que no podía mover las manos. Tuve que ir a un reumatólogo que me inyectó un esteroide. Me volví loca. Volví a dejar la carne y se calmó", afirmó la estrella de The Kardashians.