Lorenzo Caprile confiesa recoger ropa de la basura: "Esta chaqueta me la encontré en un contenedor de Legazpi"

Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos de la moda española. Su papel de "malo" en el jurado de Maestros de la costura ha conseguido que sea, en ocasiones, tanto amado como odiado, pero en donde no hay ninguna duda es en su destreza a la hora de crear los diseños favoritos tanto de estrellas como de la realeza.

El modista ha sido el artífice de los looks más impactantes de la reina Letizia, como el vestido rojo que llevó en la boda de Federico y Mary de Dinamarca en 2004, donde dejó claro que su estilo la convertiría algún día en una de las 'royals' mejor vestidas.

El principe Felipe de Borbón y su prometida Letizia Ortiz, en su presentación oficial ante la realeza, en la boda del príncipe heredero Federico de Dinamarca y la abogada australiana Mary Elisabeth Donaldson. En la foto, visitiendo un impresionante vestido rojo de Lorenzo Caprile. ©KORPA

Este amor por el diseñador madrileño parece que es cosa de familia, ya que últimamente se ha visto a su sobrina, Victoria Federica, ha recurrido a Caprile para sus posados en la alfombra roja.

Siendo uno de los diseñadores con más renombre en nuestro país, podríamos pensar que recurre a las mejores firmas a la hora de vestir, donde el lujo se convierte en un requisito, pero nada más lejos de la realidad, o al menos así lo ha confesado.

En el programa de LateXou con Marc Giro, el modista acudió junto a sus compañeras María Escote y Raquel Sánchez Silva para promocionar la sexta temporada de Maestros de la costura y en el momento que comentaron de qué diseñador iban vestidos, Caprile hizo una sorprendente revelación: "Es de contenedor".

No, no estamos hablando de una de las nuevas y extravagantes colecciones que acaban de presentar en la Semana de la Moda de Nueva York. Al parecer, según contó en el 'late show', Lorenzo odia ver la ropa tirada en la basura, ya no por una cuestión estética, sino de sostenibilidad.

"Esto no es de Humana, es más barato, del contenedor. Si yo voy por la calle y veo ropa, no soporto verla tirada. Luego que si la moda circular, que si la sostenibilidad, que si el calentamiento global... No hacemos más que consumir y consumir, que te encuentras ropa en los contenedores con las etiquetas puestas", declaraba el modista.

Ante tal revelación, el presentador le preguntó a Lorenzo si vivía en un barrio bueno, a lo que contestó que, aunque vivía en Alonso Martínez, la chaqueta se la encontró en un contenedor de Legazpi.

'Maestros de la costura' homenajea a las modelos españolas icónicas

Esta noche se emite el segundo capítulo de Maestros de la costura, en el que no solo tendrán que replicar dos diseños de la última colección de IQ Collection, la firma de Inés Domecq y contarán con la visita de las modelos españolas más icónicas como Laura Ponte, Judit Mascó, Blanca Suelves, Martina Klein, Laura Sánchez y Verónica Blume.

En esta ocasión, la Universidad de Nebrija será el escenario en el que los concursantes demostrarán su talento en una de las pruebas de la semana, utilizando los talleres del Grado en Diseño de Moda del Campus de Ciencias de la Vida en La Berzosa.

