Los vestidos más icónicos de Lorenzo Caprile

Lorenzo Caprile es el modista de cabecera de las alfombras rojas más importantes de nuestro país y, por supuesto, se corona como el favorito de la Casa Real, habiendo vestido a lo largo de estos años a la mismísima Reina Letizia y a las infantas Cristina y Elena y, por supuesto, también a la denominada 'it girl royal', Victoria Federica.

Comenzó su carrera en el mundo de la moda en el año 1986, pero no sería hasta 1993 cuando abriría su propio taller en el barrio de Salamanca de Madrid. Desde entonces, los vestidos largos y los trajes de ceremonia se han convertido en los imprescindibles de su 'savoir faire', pero también trabaja creando el vestuario de numerosos espectáculos dentro del arte, como cine, teatro, danza u ópera.

Esta noche, el diseñador de 54 años visitará uno de los platós más famosos de nuestro país, el del programa de El Hormiguero de Pablo Motos. Allí hablará de sus nuevos proyectos profesionales, como es el caso de su participación en el trabajo de vestuario del musical El tiempo entre costuras, que se estrenará muy pronto en Madrid; o la inauguración de su exposición Lorenzo Caprile: tras el telón, donde podremos encontrar la muestra de algunos de los trajes que ha diseñado a lo largo de su carrera para diferentes espectáculos.

Son muchas las piezas del modista los que han lucido diferentes personalidades y se han convertido en todo un icono dentro del mundo de la moda en estos últimos años. A continuación, una selección de algunos de los vestidos más icónicos, de ayer y de hoy, de Lorenzo Caprile.

Lorenzo Caprile durante la presentación de 'Maestros de la costura' en Madrid, a 23 de enero de 2020.Maestros de la costura, TVE, RTVE, programa, moda, diseño, televisión1/23/2020 Josefina Blanco / Europa Press

El vestido rojo de la reina Letizia en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson



Se trata de uno de los vestidos más recordados de la Letizia Ortiz y del diseñador español. Una auténtica "joya" que la actual reina lució en el año 2004 en uno de los enlaces más importantes de la corona, el de Federico de Dinamarca y Mery Donaldson en Copenhage.

Han pasado 18 años desde aquel momento, pero todas las amantes de la moda tenemos guardado en nuestra retina el vestido rojo que Lorenzo Caprile diseñó para la que sería la futura reina de España.

Se trata de un vestido de seda rojo de crepé, con cola de tul, escote bardot y mangas semitransparentes. Doña Letizia lo llevó con un sofisticado recogido y joyas de la Reina Sofía. Inolvidable.

El vestido rojo de Lorenzo Caprile de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. ©KORPA / GTRES

El vestido rosa de la infanta Elena en la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westling



Otros de los diseños de Lorenzo Caprile que marcó historia. En esta ocasión fue la infanta Elena quien llevó la pieza del diseñador español para otro importante enlace real: el de Victoria de Suecia con Daniel Westling en junio de 2010 en Estocolmo.

Para la ocasión, la infanta confió en la creatividad de Caprile y lució un precioso vestido de color rosa fucsia con escote recto y una voluminosa falda que caía desde la cadera hasta los pies. Junto al diseño, Elena llevó una chaqueta creada a medida de inspiración torera y decorada con borlas y lentejuelas.

La infanta Elena con vestido rosa de Caprile en la boda de Victoria de Suecia en Estocolmo ©GTRESONLINE

El vestido azul aterciopelado con el que Victoria Federica debutó en la alfombra roja



No cabe ninguna duda de que Victoria Federica se ha convertido en la 'it girl' de la Casa Real. Sus estilismos de 'street style' en cada una de sus apariciones públicas llevan tiempo protagonizando los titulares de las principales cabeceras de moda de nuestro país y, por supuesto, su presencia en la alfombra roja no tardaría en llegar.

Fue el pasado mes de octubre de 2021 cuando Victoria Federica debutó en la 'red carpet' en un evento de una famosa revista de moda española celebrado en Sevilla. Para la ocasión, siguiendo la tradición de sus antecesoras de la Casa Real, la joven confió en Caprile y lució un impresionante vestido azul aterciopelado de manga larga, con espalda descubierta, hombrera marcada, fruncido a la cintura y una espectacular raja que dejaba entrever su pierna. Lo llevó con una coleta pulida y pendientes largos.

Victoria Federica en el 'photocall' de los 'Elle Style awards 2021'. GTRES

El vestido de Campanadas de Anne Igartiburu



Anne Igartiburu es sinónimo de Campanadas. La noche de fin de año es sinónimo a rojo (que trae suerte, o eso dicen). Y el rojo es sinónimo de Lorenzo Caprile, quien recurre a este tono para vestir a numerosas 'celebrities' e 'influencers'.

Son muchas las ocasiones en las que Anne Igartiburu ha confiado en el diseñador español para su look de las Campanadas. El vestido que la presentadora lució para las de 2021-2022 es otra de las piezas de Caprile que pasará a la historia.

El dos piezas más empoderador de Marta Lozano para el Festival de Cannes



Por muchos años que pasen, Lorenzo Caprile sigue posicionándose como el rey de las alfombras rojas. Fue el pasado verano 2021 cuando la 'influencer' Marta Lozano, que ya es una de las más seguidas en nuestro país, brilló en el Festival de Cannes con un diseño espectacular del diseñador español.

De nuevo, repitiendo la fórmula del rojo que ya hemos visto en diseños que han llevado la reina Letizia o Anne Igartiburu, entre otras, Marta Lozano lució un dos piezas formado por un corpiño rojo con escote drapeado, pantalón 'slim' a juego y una cola de casi cinco metros.

Transparencias y elegancia en el diseño de Macarena Gómez para los Goya 2015



Siete años han pasado desde la gala de los Goya 2015. En ella, diferentes actrices (como así ocurre en el resto de ediciones) recurrieron a creaciones de Caprile para su paso por la alfombra roja. Sin duda, Macarena Gómez es una de las que más recordamos luciendo piezas del madrileño.

La actriz, nominada por Musarañas en aquel entonces, presumió de tripita de embarazada con un vestido rojo semitransparente con cuello alto y una preciosa cola de sirena.