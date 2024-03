El look 'pijipi' de Victoria Federica para ir de safari de elefantes en Sri Lanka: "Menudo cañón"

Este lunes muchos inician sus vacaciones de Semana Santa, un pequeño descanso en medio de la rutina que siempre coincide con el inicio de la primavera y, con ella, de las altas temperaturas. Aunque muchos nos vamos a la costa española, otros prefieren perderse en la otra punta del mundo, como es el caso de Victoria Federica.

La sobrina de la reina Letizia ha decidido dar el salto a convertirse también en 'influencer' de viajes, documentando su aventura en Sri Lanka a través de su cuenta de Instagram, donde va colgado 'stories' y fotos de todo lo que va descubriendo en esta isla asiática.

Si bien este país es conocido por sus playas paradisiacas, su té de Ceilán y una gran gastronomía, Victoria Federica ha optado por la vida salvaje yéndose de safari con sus amigas, donde ha podido ver en libertad al famoso elefante asiático y macacos paseando sobre las ruinas o mirándola desde lo alto de los árboles.

Para poder llevar a cabo esta hazaña, la hija de la infanta Elena no solo ha contado con un guía que ha sabido llevarla por la selva, sino también ha necesitado un look adecuado para la ocasión, y es que aquí no todo vale.

A diferencia de Tamara Falcó en su luna de miel, Victoria Federica ha optado por un estilismo más bohemio, con una estética 'pijipi' (pija + hippie). Su look de safari consta de un 'tank top' blanco que, al igual que el de Ester Expósito, deja al aire parte de su tripa.

Esto lo ha combinado con unos pantalones pareo que hace un par de temporadas fueron una de las grandes tendencias y que este año viene ya pisando muy fuerte. Además de ser una opción muy versátil para nuestras vacaciones (como vemos, vale tanto para la playa como para la selva), suele estar fabricados con un tejido ligero, transpirable y cómodo. Por supuesto, enseguida sus amigos no han parado de dejar comentarios en la publicación, desde "Menudo cañón" hasta llamarla "reina de España".

Su estilo relajado es ideal para el día a día, aunque depende del color que elijamos y cómo lo combinemos, pueden sacarnos de algún que otro apuro para un look de noche, consiguiendo que firmas como Adolfo Domínguez apuesten por este tipo de diseños.

Consigue los pantalones imprescindibles del verano

Si quieres hacerte con los pantalones que van a ser tendencia antes que nadie, hemos encontrado unos con un diseño tan elegante que también querrás llevar a la oficina y por menos de 20 euros.

Pantalón pareo de Sfera Sfera

Se trata de un pantalón fluido de estilo pareo en color crema con detalle de botón nacarado en el lateral. Su ligero diseño 'oversize' hace que se adapte perfectamente y sea muy favorecedor en todo tipo de cuerpos. Lo podemos encontrar en las tiendas de Sfera a un precio de 19,99 euros.

