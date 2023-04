¿Estáis nerviosos? Yo estoy nerviosa. Empieza la cuenta atrás para LA CORONACIÓN. Y vale, puede que lo de los nervios sea una exageración pero me apetece tanto el planazo (aunque lo vaya a ver por la televisión y desde Madrid). Cosas así no pasan todos los días y llevo mucho tiempo preparándome para ejercer de 'Analista Royal'. Empecemos a ponernos en situación. En realidad Carlos III es rey desde el momento exacto en que murió su madre, pero según las costumbres inglesas hay que esperar unos meses para preparar todo antes de imponer la corona sobre el soberano (y su esposa). Londres ya luce como en las grandes ocasiones. La ciudad se engalana y los expertos miran al cielo esperando a que la lluvia no empañe un día tan importante. Las tiendas, de todo tipo, están llenas de 'souvenirs'. Cualquier cosa que te puedas imaginar está serigrafiada con la Union Jack y la cara de Carlos y Camila. Cajas de té y galletas, almohadones, alfombras, vajillas, mantas, camisetas, tazas, banderolas… Los ingleses son expertos en esto del marketing real y hay cientos de coleccionistas volviéndose locos.

Desde Buckingham Palace no se cansan de repetir que esta va a ser una ceremonia adaptada a los tiempos que corren así que se acortará el servicio religioso y muchos de los elementos grandilocuentes de la ceremonia de Isabel II desaparecerán de la escaleta. Pero sí, habrá imposición de corona, cetro y manto. Habrá paseo en carruaje por las calles de la ciudad y probablemente saludo desde el balcón de Palacio. También habrá un concierto al día siguiente.

En estos días previos los reyes están de tourné, intentando acercarse al pueblo. Incluso les hemos podido ver en Liverpool inaugurando el escenario de Eurovisión y asegurando a su representante en el certamen europeo de la canción que estarán animando. Lo cierto es que los índices de popularidad de Carlos III no hacen más que subir y lo que es todavía más sorprendente, lo mismo está pasando con Camila. Es increíble que la que fuera malvada oficial del Reino vaya a ceñirse la corona y que a la mayoría ya le parezca bien. Creo que los monárquicos han concentrado toda su rabia en el Príncipe Harry y su incontrolable verborrea contra la familia. Por cierto, que el momento de ver nuevamente al hijo pequeño en Londres va a ser una de los momentos más escrutados del día. Finalmente los Sussex han tirado por la calle de en medio y Meghan se quedará en Estados Unidos. Supongo que no ha querido exponerse a los más que probables abucheos después de haber llamado de todo menos bonitos a prácticamente todos los ingleses.

Los reyes Carlos III y Camila inauguran el escenario de Eurovisión 2023, en el Liverpool Arena (Reino Unido). EUROPA PRESS

En el tema que nos interesa aquí. El rey irá de uniforme y la reina llevará un diseño de su habitual Bruce Oldfield, quien suele vestirla para las grandes ocasiones. Como ya comentamos el otro día, la etiqueta del evento pide formalidad de día. Así que los vestidos serán cortos y los hombres que no tengan uniforme irán de chaqué. Eso sí, al ser Inglaterra, se garantiza que las mujeres llevarán tocado y seguro que veremos muchos broches, en honor a Isabel II y una de sus grandes pasiones. Probablemente nos tengamos que limitar a esas joyas, ya que no habrá tiaras. Bueno, quizá la princesa de Gales pueda llevar una ya que todavía se desconoce qué papel jugará en el solemne acto. Aunque de una cosa estoy segura, se ponga lo que se ponga será el centro de todas las miradas.

Kate Middleton llevó la manicura roja a la misa de Pascua de Resurrección Getty Images

