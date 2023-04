La soledad de un color. Irene Montero e Ione Belarra fundidas en un abrazo, compungidas. Abandonadas en la bancada del Gobierno en un hemiciclo confundido que aprobaba la reforma de la polémica ley de 'Sólo sí es sí'. Han conseguido vestir prácticamente iguales, con un tono morado suave y dulce, de manera que parecían una. Esa imagen, que hoy abre todos los periódicos y digitales, vuelve a demostrar una vez más el poder del color. De su psicología y significación. Las de Podemos siguen insistiendo en que ellas son las que protegen a las mujeres que supuestamente se ven representadas por el violeta. Pero no es el único ejemplo de estos días...

Se nota que se acelera la precampaña electoral y los candidatos (y sus asesores) cada vez son más conscientes de la importancia de todo esto que hasta hace dos días, se consideraba frívolo. En el vídeo de presentación de los candidatos del Partido Popular a la Comunidad y las alcaldías de Madrid todos bailan al ritmo de su nueva canción. Este tema lo comentaremos otro día, porque sigo pensando que es complicado cantar “Ganas” con menos ganas que en esa pieza. Encabezando el grupo Isabel Diaz Ayuso, Presidenta y candidata a la reelección. Lleva un perfecto traje azul PP, cosa que nos ha sorprendido a muchos porque en su anterior campaña hizo del 'rojo Madrid' su color más repetido.

Almeida destaca la fortaleza del "imbatible" tique electoral que conforma con Ayuso para el 28M

Probablemente este cambio tenga que ver con las declaraciones que hace últimamente, donde reconoce que su 'principal rival' es el presidente del Gobierno y toma el 28M como una especie de primera vuelta para las generales de diciembre. El rojo se le ha quedado pequeño. Quién maneja el uso del rojo con maestría es Doña Letizia. La reina lo usa muchísimo, pero es que además es su talismán cuando recibe a los deportistas españoles, formando parte así de ese grupo, ya que los uniformes de nuestro país suelen tener el rojo como color principal.

Volvemos a la campaña. Estos días hemos visto a Begoña Villacís e Inés recuperar el naranja. El color que hizo que Ciudadanos se convirtieran en orgullosos “naranjitos” y del que parecían que se habían olvidado. Hacen bien en volver a sus mejores épocas, renegar de un pasado exitoso no parece tener sentido.

Quienes seguro están haciendo cábalas colorísticas son todos los miembros de la Familia Real británica. No quedan más que días para una de las Coronaciones más esperadas en décadas. Aunque desde Buckingham Palace no se cansen de decir que piensan ser mucho más sobrios y ecologistas que sus predecesores, el resto del mundo queremos joyas, lujo y fanfarria. Nos han dicho que van a comer quiche (e incluso nos han facilitado la receta para que podamos hacer lo mismo), que van a utilizar joyas ya existentes y que han pedido a los asistentes que se ciñan a una etiqueta diurna. Vamos, que parece que no vamos a tener mantos, colas ni grandes diamantes (más allá de los momentos puntuales de la imposición de la Corona Británica). Parece que la situación actual de crisis pide poca ostentación.

La reina consorte Camila, en enero de 2023. Alastair Grant / Getty

Qué queréis que os diga, yo soy de las que pienso que si nos ponemos ¡vayamos con todo! De esta manera, aunque no sea propio, nos deja soñar. Pero claro, estamos en una época en lo que parece que se lleva es el 'lujo silencioso'. Eso que al parecer practican los ricos muy ricos. Es decir, llevar prendas de calidad superior pero sin ningún logo visible. Cachemira, alpaca y otras fibras maravillosas de las de a millón. Lisas, sin estampados, sin parecer pero siendo. Para que se reconozcan entre ellos. Si estáis enganchados a Succession sabéis de lo que hablo. Ese tipo de gente a la que un tote de Burberry les parece una obscenidad. Es muy gracioso porque ahora las redes sociales están intentando poner de moda esta tendencia, pero incluyendo camisetas de Primark y vaqueros de Lefties.

Si pones en el buscador de Instagram o TikTok #quietluxury te van a salir miles de vídeo de cómo imitar el look de los ricos entre los ricos. Eso sí, teniendo muchos menos ceros en la cuenta corriente. Lo cierto es que todo esto a mi me desconcierta un poco porque yo de los ricos más que querer imitar las camisetas blancas de 500 euros, lo que me gustaría es poder permitirme sus vacaciones. Pero las de verdad. Las de apagar el móvil, desconectar del mundo y desaparecer durante una temporada. Eso es lo que me parece un lujo.

