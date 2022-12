La reina Letizia apuesta todo al rojo y consigue un look navideño (y muy favorecedor) en su viaje en solitario a Los Ángeles

Llegamos a las últimas semanas de 2022 y la reina Letizia cumple con sus últimos compromisos oficiales del año viajando hasta Los Ángeles, donde ha asistido a la inauguración de la Sede del Instituto Cervantes, el primero que se abre en la costa oeste de Estados Unidos. Tal y como informan desde la Casa Real, esta sede abre sus puertas con el objetivo de promocionar "el español y la difusión de la cultura en español en la costa oeste de Estados Unidos, donde la presencia hispana es especialmente significativa".

Mientras en nuestro país, seguimos comentando la felicitación navideña de la Familia Real, protagonizada por la princesa Leonor y la infanta Sofía; a nivel internacional es la reina quien sigue representando el país y para su último viaje en solitario a Estados Unidos de este año, ha vuelto a sorprender también con su elección estilística.

Doña Letizia ha apostado por un 'total look' rojo, formado por un traje de chaqueta y pantalón ligeramente acampanado, un abrigo a tono, zapatos de tacón y bolso 'clutch' del mismo color. El dos piezas que ha llevado es otro que le hemos visto lucir en otras ocasiones, y que pertenece a la colección otoño-invierno 2017/2018 de Roberto Torreta. Sin duda, este diseño cuenta con un detalle muy especial que no podemos pasar por alto, y es que la americana incluye una doble faz que crea un efecto óptico de que bajo la misma hay un chaleco, pero realmente no es así.

Para dar protagonismo al traje de Torreta, la reina ha optado por llevar el abrigo sobre los hombros, lo que ha logrado darle un toque muy elegante. A modo de 'beauty look', doña Letizia ha lucido la melena suelta y lisa, con raya lateral, y un maquillaje con sombra de ojos en tonos tierra y labial en rosa nude.

La reina Letizia en la inauguración de la sede del Instituto Cervantes de Los Ángeles GTRES

En definitiva, un look protagonizado por uno de sus colores favoritos que ya ha lucido en numerosas ocasiones y que además de simbolizar energía y fuerza, ahora otorga un aspecto muy navideño de lo más favorecedor.

