La 'Baja Costura' o cómo el espíritu de 'la movida madrileña' marcó las colecciones del diseñador Antonio Alvarado

Conocido como el "diseñador de la movida madrileña", en 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda. Ahora la exposición ‘Antonio Alvarado. Baja costura’ organizada por el Museo del Traje de Madrid celebra su trayectoria.

Antonio Alvarado (Pinoso, Alicante, 1954), irrumpió en la escena nacional a principios de los años 80, en plena transición, cuando el monopolio de la alta costura parisina era contestado por el prêt-à-porter de autor firmado por diseñadores como Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier o Rei Kawakubo. Su primera colección presentada en el Madrid de 1983, 'Baja costura', criticaba un sistema de la moda caduco que vivía de espaldas a las necesidades reales de la sociedad.

Pionero en la apuesta por la sostenibilidad o el diseño de prendas sin género, su ropa ayudó a definir de manera significativa la modernidad de la moda española. Muchas de sus creaciones resuenan en el imaginario colectivo. Los pendientes-cafetera que llevaba María Barranco en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de Almodóvar, o el vestido hecho a jirones de Alaska en La bola de cristal son solo dos ejemplos.

Mecano, Tino Casal, Azúcar Moreno, Rossy de Palma, Carmen Maura, Eusebio Poncela… son muchos los rostros conocidos que lucieron sus diseños y que ahora se pueden ver de cerca en la exposición 'Antonio Alvarado. Baja costura', abierta al público en el Museo del Traje de Madrid, hasta el 23 de marzo de este mismo año. Hablamos de todo ello con el diseñador alicantino.

Antonio Alvarado Cortesía

Baja costura es un guiño a esa primera colección del mismo nombre, presentada en la discoteca madrileña Rockola, en 1983. ¿Cómo fue aquella propuesta? Baja costura era una colección creada a partir de tejidos que originalmente no estaban hechos para un uso de confección, mucho menos de indumentaria. Rescaté unos paños que utilizaba un hotel de aquí de Madrid. Cuando cambiaron sus diseños compré el estocaje que había y lo utilicé para desarrollar prácticamente todas las prendas, salvo los vestidos negros. Fue una manera de criticar a la alta costura de París, que a mí no me gustaba nada.

Por aquellos años los 'Tres Grandes de Tokio' -Miyake, Kawakubo y Yamamoto- también presentaban propuestas sostenibles que se traducían en una belleza de la imperfección. ¿Influyeron en sus diseños? De los japoneses lo que me gustó fue su manera de trabajar absolutamente desinhibida. Empecé a observarlos cuando vinieron a la pasarela de París con su prêt-à-porter. Con sus desfiles descubrí lo que a mí me gustaba de verdad: justamente todo lo contrario de lo me llegaba de la moda parisina tradicional y especialmente la que se hacía aquí en España.

Y en una época en la que no existía Internet. ¿Dónde y cómo encontraba la inspiración? Tenía muchas amigas y amigos que viajaban bastante a Londres. Por otra parte, las revistas de música eran una fuente importante de información y referencias, pues de una u otra manera, siempre añadían moda

Si hoy continuara impartiendo clases a alumnos de diseño, ¿qué consejo les daría? Es una profesión muy, muy, muy complicada. Creo que mi gran consejo es que no se hagan la ropa para ellos mismos, sino que sepan a quién se dirigen, canalicen muy bien la creación y detecten lo que pueden aportar a un mundo que hoy está saturado de propuestas. Y fundamentalmente que sean pacientes, porque no es una carrera corta, pero sí económicamente muy difícil.

¿Cómo era la industria textil de los años 80? No existía. En este país la unión entre los diseñadores de moda y los industriales no ha tenido lugar. Es algo que debería de mirarse, porque España siempre ha sido un país de Industria textil importante y con mucho peso. En mi caso, tenía un taller en el estudio donde trabajaban siete u ocho personas en el patronaje, el corte y la costura. Y luego también trabajábamos con pequeños talleres. A partir del año 2000 con uno de Talavera y más adelante con otro de Alcorcón, pero ambos cerraron.

Clausuró la marca en 2012. ¿Qué le hizo tomar esa decisión? Pues precisamente porque cerró el último fabricante que tenía. Hay que recordar las crisis de 2008 y la de 2012. No había manera de negociar con los bancos para financiar las ventas que se habían hecho. Entonces yo aguanté un poquito, tirando y tirando. Pero el mercado nacional no respondía. Tampoco la prensa nacional, que no estuvo ahí, a la altura de los diseñadores.

Algo similar sucedió con Sybilla. Hay cierto paralelismo entre las dos marcas. Justo estuve hablando con ella hace unos días de que los dos trabajábamos con los mismos productores, ambos nos fuimos de España a Italia a la vez o también compartimos equipos. Había gente que se iba de su empresa a la mía, de la mía a la suya, y así sucesivamente, lo que sentó las bases para una relación maravillosa.

El montaje de la exposición habrá sido como un viaje al baúl de los recuerdos. Ha sido muy tremendo. Los tres primeros años fue terrible, terrible, terrible porque me estaban contando mi vida entera. Y eso remueve muchas cosas, pues detrás de cada pieza hay un poquito de mí. Luego ya te vas haciendo, pero al principio no sabía si reír o llorar de la emoción tan grande. Iban apareciendo cositas que me costaba reconocer y muchísimas de ellas que no recordaba que las había hecho yo.

Al principio (cuando recuperaba diseños para la exposición) no sabía si reír o llorar de la emoción tan grande

¿Alguna prenda en especial? Me han llamado la atención muchísimas de ellas, especialmente por el buen estado que conservan, el mimo que toda la gente ha guardado la ropa, los objetos o los complementos. Guardar todo eso desde el día cero que lo compraron realmente es muy, muy, muy bonito. Muy bonito por todo el cariño y el amor a mi trabajo que simboliza el hecho de que tantas personas hayan guardado en sus armarios mis prendas, incluso antes de que yo fuera un Premio Nacional o existiera esta exposición. Fue cómo decir: "gracias por quererme tanto".

Algunos de los diseños de Antonio Alvarado que se pueden ver en la exposición. Fco. Javier Maza Domingo

Es cultura viva. Alaska -Olvido Gara- dice que, sin saber que son de Alvarado, mis diseños forman parte de nuestra cultura audiovisual porque son absolutamente emblemáticos. En ningún momento, cuando creas una prenda, como los pendientes de cafetera de María Barranco para Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar, lo haces con esa intención. Pero sucede así. Creo que son casualidades de la vida.

Alaska en 'La bola de cristal' (84-88), mítico programa de RTVE. 20 MINUTOS

Incluso diseñó el vestido de Alaska en 'La bola de cristal'. Lo de 'la bola' viene porque Lolo Rico, creadora del programa, quien me encarga del traje de la bruja que llevaba Alaska, negro, largo y hecho todo a jirones. Luego vestí también a otros personajes. Incluso rodamos en mi casa un video con Christina Rosenvinge en el que explicaba a la gente cómo hacer una falda.

¿Ahora en qué anda? En marzo, cuando se acabe la exposición, probablemente retome no solamente el tema de clases, sino que además me encantaría desarrollar alguna línea nueva. Ya estoy haciendo una con Mosaista, marca suelos hidráulicos. La línea Stone Tissue la diseño yo y la fabrica Iván, mi hijo, creador de la empresa. También hago una serie de cojines y cosas de casa. Y siempre todo tiene que ver con el textil, porque lo de los suelos hidráulicos, por ejemplo, están basados todos en tejidos.

