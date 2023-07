Kylie Minogue enseña a sus 55 años cómo llevar un vestido transparente

Kylie Minogue ha ido a Las Vegas a anunciar su propia residencia, después de meses de especulaciones, como ya habrían hecho antes artistas como Céline Dion, Shania Twain, Britney Spears, Bruno Mars o Adele.

La cantante australiana actuará en Voltaire, un club inspirado en Studio 54 que se encuentra dentro del hotel The Venetian de Las Vegas. Los conciertos empezarán el 3 de noviembre, tras el lanzamiento de su nuevo disco, Tension, que saldrá a la luz el próximo 22 de septiembre. El espacio íntimo tienen unos 1.000 asientos, con la intención de albergar Dj y actos de cabaret y 'burlesque'.

En unas declaraciones para la revista Hello!, Kylie declaraba que este era el momento perfecto de su carrera para hacer la residencia, "si lo hubiera hecho antes, podría haber sido demasiado pronto. Si lo hubiera hecho más tarde, me arrepentiría de haberlo hecho mucho más tarde. Ahora mismo en mi vida, en mi carrera, se siente como el punto perfecto", declaraba Minogue a la revista.

El look de Kylie Minogue que le quita años de encima

Para dar la noticia de este nuevo proyecto, Kylie aparecía con un impresionante look que demuestra que a pesar de haber cumplido 55 años, no hay nada que le frene a seguir deslumbrando tanto en lo profesional como en su apariencia.

Kylie Minogue en el anuncio de su residencia en el Venetian Resort en Las Vegas Getty Images for The Venetian Re

Con un 'total look' negro, la cantante ha conseguido darle un toque atrevido y sexy a la vez que elegante. El vestido tiene un largo midi y unas transparencias muy estratégicas que le permiten enseñar lo justo con el drapeado del tejido y el diseño geométrico que tapa la parte de abajo, consiguiendo destacar las curvas y un efecto 'vientre plano'.

En cuando a los zapatos, la artista ha optado por unos 'stilettos' negros atados al tobillo que combinaban perfectamente con el estilo del 'naked dress'. Por otro lado, el 'look beauty' que ha llevado ha sido un poco más natural, con ojos marcados, brillo de labios y el pelo suelo con unas ondas relajadas.

No hay edad para las transparencias

Kylie, ha aprovechado esta ocasión que parece ilusionarle tanto, para demostrar que la edad no tiene que se una barrera para seguir viéndonos sexis ni mucho menos impedir seguir llevando prendas que nos favorezcan, por ser muy atrevidas o no estar en el 'dress code' de lo que se permite llevar a la gente mayor. Con este look nos ha dejado claro que con 55 años se puede seguir llevando transparencias, verse así de bien y además aparentar menos edad.

Además, la artista no es la única que consigue deslumbrar en los 'photocalls' por atreverse con diseños que dejan ver la piel, sino que Heidi Klum también nos sirve como referente de este estilo a sus 50 años.

De hecho, este mismo mes, la exmodelo se presentaba con este vestido bikini azul y negro en el desfile de Jean Paul Gaultier en París, confeccionado por el mismo diseñador en la colección de Alta Costura primavera-verano 2017. Según ha confesado, la modelo se enamoró de este modelo en su momento y nada le ha impedido llevarlo este año.

Heidi Klum en el desfile de Jean Paul Gaultier en París Getty Images

