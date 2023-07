Tamara Falcó, Aitana... Esta es la nueva tendencia de las famosas para viajar en avión

Ir cómoda a un aeropuerto es esencial, sobre todo si te espera un viaje de varias horas y más todavía si es en una aerolínea 'low cost'. Lo que pasa es que esta excusa no va de la mano de ponerse cualquier cosa para estar a gusto, sino que aunque el chándal sea el 'outfit' reglamentario, sigue estando perfectamente cuidado.

Ya vimos, en una de las fotos de la luna de miel de Tamara Falcó, junto a su ahora marido Íñigo Onieva que hasta la hija de Isabel Preysler se rinde a ir cómoda en el avión, en su caso, le ayudó a disfrutar mejor del confort de la suite de sus billetes 'business'.

Al final lo consiguió, porque como asegura, llegó a Johannesburgo, su primer viaje como marido y mujer, casi sin darse cuenta. Aun así, el chándal que eligió no era cualquier cosa, sino que escogió un conjunto azul marino de Adidas, que combinaba una sudadera de manga larga y cuello redondo con un pantalón a juego ancho hasta los pies. Completó el estilo deportivo con unas zapatillas de deporte blancas, una bandolera de cuero y unas gafas de sol, también dentro del avión.

El uniforme de Aitana para viajar

Aitana también prefiere siempre la comodidad para viajar en avión. Ya le hemos visto en otras ocasiones, en las que la prensa le espera en el aeropuerto, con estilismos siempre muy 'comfy' combinados incluso con una gorra y siempre con zapatillas.

En este look, que la cantante catalana eligió para ir de camino a México durante sus conciertos en este país, recurrió a este tipo de conjuntos 'chandaleros' con corte 'oversize' para llevar mejor las horas de avión que le esperaban.

Este chándal que parece una elección sencilla combina una sudadera 'hoody' de la marca Nude Project con la frase 'Pretty Girls Like Trap Music' y un pantalón a conjunto con puño en la parte de abajo. Además, ha elevado el estilo del look con unas zapatillas de Off White en color blanco, con las señas características de la marca.

Aitana con chándal en el aeropuerto D.R.

Una opción de chándal con estilo que puedes encontrar en Zara

Si tú también quieres tener el look ideal para los próximos vuelos que tengas en vacaciones, te proponemos una opción con estilo y veraniega que puedes encontrar en Zara por un precio asequible.

Este pantalón Jogger en color caqui (17,95 € Ref. 3199/312) recto con goma elástica a la cintura, consigue la comodidad que buscamos y nos da el toque de estilo que queremos en los viajes. Incluso puedes darle un doble uso y volver a utilizarlo combinado con otro top si el espacio de tu maleta es reducido.

Combinado, como nos enseñan en la web, con un top corto elástico (5,96 € Ref. 4424/323), con escote pico y tirantes finos ajustables, podemos crear un look perfecto y fresquito para pasar las horas de avión, como Tamara, casi sin darnos cuenta.

Conjunto deportivo de Zara zara.com

