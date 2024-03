Katy Perry se atreve con un revelador modelito en los Billaboard Women in Music 2024: "no hace falta enseñar tanto"

Los Billboard Women in Music Awards 2024 se han celebrado en California para rendir homenaje y reconocer el trabajo de todas las mujeres de la industria musical. Cantantes, compositoras, músicas y también productoras se dieron cita la noche previa al Día Internacional de la Mujer para homenajear cómo sus carreras transcienden la historia.

En la gala, la protagonista y máxima celebrada fue Karol G, reconocida como la mujer del año en la industria, pero en la alfombra roja previa a dicha ceremonia Katy Perry luchó por el protagonismo con un estilismo, cuanto menos, revelador, que ha incendiado las redes abriendo un debate sobre qué tienen otros que decir respecto al cuerpo de la mujer o cuanto luce de él.

Que el estilo de Katy Perry es original y bastante excéntrico no es una sorpresa para nadie. Sus apariciones en las alfombras rojas siempre dejan algo que comentar y ponen a las redes sociales en pie de guerra, y en esta ocasión no ha sido menos. La cantante y productora dejaba su trasero al aire con un look de falda y top muy particular.

La estrella del pop acaparó los flashes con un look muy particular. En la parte superior, un corsé ajustado rojo con peplum, y en la parte inferior la prenda de la discordia: una falda de tiro bajo, muy ceñida con silueta sirena y una extraña capa extra gris en la parte de abajo. Pero esto no ha sido lo criticado del estilismo sino lo "exhibicionista" de la parte trasera del diseño.

De naturaleza corsetera, tanto el cuerpo como la falda dejaban a la vista su espalda y también su trasero con un tanga negro como única prenda de ropa interior. Esto ha hecho que los comentarios en redes no hayan tardado en llegar opinando que "enseña demasiado".

Después de haber conmocionado a todos los asistentes a la gala y ver los comentarios recibidos en las publicaciones donde se ha compartido este imponente y arriesgado estilismo, solo podemos preguntarnos una cosa: ¿quién tiene la autoridad de decidir cuanto puede o no enseñar una mujer de su propio cuerpo, más que ella misma?

